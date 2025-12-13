「7万5000円も支払って、サインも撮影もナシ。2日間、ただ列に並んだだけですよ」こう憤るのは、都内在住のAさん。8年半ぶりに来日したスーパースターに日本中が振り回されたようだ。「『パイレーツ・オブ・カリビアン』などで世界中を席巻したジョニー・デップが来日したんです。11月28日から開催されている自身のアート作品展覧会『A Bunch of Stuff -Tokyo』の準備や、自身が30年ぶりに監督を務めた映画『モディリアーニ』の