TBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃÝÆâÎÃ¿¿¤òSnow Man¸þ°æ¹¯Æó¡õÌÜ¹õÏ¡¤¬°Ï¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Instagram¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤Î¸þ°æ¤ÈÌÜ¹õ¤¬ÃÝÆâ¤ò°Ï¤ó¤À¥¹¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¥×¥¯´é¡¢¸þ°æ¤ÈÃÝÆâ¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤á¤Î¤×¤¯´é¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öº£´üTBS¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾ÇÐÍ¥3¿Í¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¤´¤È¤ËÁ´°÷¤¬ÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£