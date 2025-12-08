この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

みんなの銀行「2025冬のボーナスキャンペーン」とは？1000円プレゼントの条件やDMM支店の新特典を解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「『みんなの銀行』がまた配り始めたぞ！DMM支店の最大4500円分貰える特典にも注目」を公開。みんなの銀行が新たに開始した「2025冬のボーナスキャンペーン」と、将来的に予定されている「DMM支店」の口座開設特典について解説した。



今回発表された「2025冬のボーナスキャンペーン」は、期間中に預金残高を10万円以上増やすことで、条件達成者全員に現金1,000円がプレゼントされるというものだ。さらに、50万円以上残高を増やした場合は、抽選で100名に現金1万円が当たるWチャンスも用意されている。

キャンペーンの条件達成期間は2025年12月8日から2026年1月15日まで。その後、2026年1月16日から4月15日までの「条件キープ期間」にわたって残高を維持する必要がある。おにまるちゃんねる氏は、このキャンペーンに参加するためには、新たに「冬2025」という名称で「ボックス」（貯蓄預金）を作成し、そこへ10万円以上を入金する手順が必須であると説明した。



また、将来的な展開として、2026年1月28日にリリースが予定されている「みんなの銀行 DMM支店」に関する特典も紹介された。DMM支店では、口座開設で現金1,000円、DMMアカウントとの口座連携で500円相当のポイントが付与される。さらに、初回ポイントチャージで最大1,000円相当（90%還元）、2回目以降も3.5%還元の特典があり、合計で最大4,500円分の特典が受けられる可能性があるという。



これから口座を開設するユーザーに向けては、既存の「お友だち紹介プログラム」の活用も推奨された。紹介コードを利用して口座を開設することで、現金500円を受け取ることができる。



「2025冬のボーナスキャンペーン」の特典は2026年5月中に付与される予定だ。すぐに特典を受けたい新規ユーザーは「お友だち紹介プログラム」を利用して口座を開設し、ボーナスキャンペーンに参加するのがお得だ。一方で、より大きな特典を狙う場合は、来年1月28日のDMM支店のリリースを待つという選択肢もある。