¡Ú¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡Û¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í3Ç¯Ï¢Â³2Ãå¡ÄÀîÅÄ¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£4ÏÈ8ÈÖ¤«¤éÃæÃÄ¥¤¥ó¤ÇËö¾¡Éé¤ËÅ°¤·¤¿2ÈÖ¿Íµ¤¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬Ä¾Àþ¡¢¶¹¤¤ÇÏ·²¤ò¤³¤¸³«¤±¤ë¡£»Ä¤ê300¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁá¤áÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤È¤Îº¹¤ò°ìµ¤¤ËµÍ¤á¡¢ÊÂ¤Ó¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£Àª¤¤¤ÏÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤¬¼Ì¿¿È½Äê¤ÎËö¡¢·ë²Ì¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸É¡º¹2Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10¥»¥ó¥Á¡¢º£Ç¯¤Ï9¥»¥ó¥Áº¹¡£ÀîÅÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¶¥ÇÏ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î2Ãå¡£¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¸¡ÎÌ¼¼Á°¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¿¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤ò¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¹âÌÚ»Õ¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤Í¡£ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£³Í¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡×¤È½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤ë¡£84Ç¯¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¸å¡¢Æ±°ìG13Ç¯Ï¢Â³2Ãå¤Ï¥ï¥ó¥À¡¼¥¢¥¥å¡¼¥È¡Ê11¡Á13Ç¯JC¥À¡¼¥È¡Ë¡¢¥¯¥í¥³¥¹¥ß¥¢¡Ê17¡Á19Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¡Ê21¡Á23Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡Ë¡¢¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡Ê23¡Á25Ç¯¹â¾¾µÜµÇ°¡Ë¤ËÂ³¤¯5Æ¬ÌÜ¤ÎµÏ¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¹Ô¤¯¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤â¥µ¥¦¥¸C¡Ê2·î14Æü¡Ë¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£Ç¯4Ãå¤ËÂ³¤¯»²Àï¤Î²ÄÇ½À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£