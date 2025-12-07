上田綺世が衝撃の４ゴール＆PK奪取の大暴れ！驚異のリーグ戦15戦18発、オランダの日本人最多得点記録を更新
現地12月６日に開催されたエールディビジの第15節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがズウォーレとホームで対戦した。
上田がCF、渡辺がCBで先発したフェイエノールトは開始11分、左サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせ、先制点を挙げる。
公式戦３戦連発となったストライカーは20分、ペナルティエリアの外でボールを受け、ドリブルでDFをかわして、右足のシュート。２点目を奪取する。
さらに、37分にはPKを奪取。キッカーのティンベルが決めた３点目にも関与した。
迎えた42分にも、再び左サイドからのクロスに巧みなヘッドで合わせ、９節のヘラクレス戦に続いて前半だけで今季２度目のハットトリックを達成する。
日本代表FWはこれが今季のリーグ戦で17点目。ハーフナー・マイク氏が持っていたエールディビジの日本人最多得点記録（16点）を更新した。
後半に入って55分、CKにまたも上田がヘッドで合わせ、なんと４点目を挙げる。不動のエースは、この一撃で、リーグ戦15試合で驚異の18ゴールとなった。
その背番号９は70分に拍手喝采を浴びてベンチに下がる。
84分にもテングステットのゴールで加点したフェイエノールトは、後半アディショナルタイムに１点を返されたものの、６−１で圧勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の４ゴール！
上田がCF、渡辺がCBで先発したフェイエノールトは開始11分、左サイドからのクロスに上田がヘッドで合わせ、先制点を挙げる。
公式戦３戦連発となったストライカーは20分、ペナルティエリアの外でボールを受け、ドリブルでDFをかわして、右足のシュート。２点目を奪取する。
迎えた42分にも、再び左サイドからのクロスに巧みなヘッドで合わせ、９節のヘラクレス戦に続いて前半だけで今季２度目のハットトリックを達成する。
日本代表FWはこれが今季のリーグ戦で17点目。ハーフナー・マイク氏が持っていたエールディビジの日本人最多得点記録（16点）を更新した。
後半に入って55分、CKにまたも上田がヘッドで合わせ、なんと４点目を挙げる。不動のエースは、この一撃で、リーグ戦15試合で驚異の18ゴールとなった。
その背番号９は70分に拍手喝采を浴びてベンチに下がる。
84分にもテングステットのゴールで加点したフェイエノールトは、後半アディショナルタイムに１点を返されたものの、６−１で圧勝した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が衝撃の４ゴール！