『プリンセッション・オーケストラ』第34話 「もう逢えないことよりも」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第34話のあらすじと先行カットが公開された。そして、『プリンセッション・オーケストラ』×『戦姫絶唱シンフォギア』のスペシャルコラボが決定。またコミックマーケット107への出展が決定。プレイリストも登場する。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第33話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第34話「「もう逢えないことよりも」＞
高まり続けるミューチカラにアリスピアンは耐えられず、消滅する。そんな衝撃の事実をすみれから教えられ、みなもたちは風花姉妹の戦う理由が理解できてしまうのです。大好きなアリスピアンを失う悲しみが、もはや自分たちとも無縁ではないのですから。
そして、「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズと『プリンセッション・オーケストラ』のスペシャルコラボが決定した。コラボを記念して、『戦姫絶唱シンフォギア』の立花響と、『プリンセッション・オーケストラ』のプリンセス・リップルの特別描き下ろしコラボイラストが公開された。
また、2025年12月30日（火）・31日（水）に開催されるコミックマーケット107の企業ブースに『戦姫絶唱シンフォギア』×『プリンセッション・オーケストラ』のスペシャルコラボブースの出展が決定。コミックマーケット当日は、戦姫絶唱シンフォギア「GERMANIA」コラボDJブースや『プリンセッション・オーケストラ』のプリンセスたちのグリーティング、新作グッズの販売が実施される。
さらに、「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズと『プリンセッション・オーケストラ』のコミックマーケット107コラボを記念して、歌って戦うヒロインたちによる熱いキャラクターソングを集めた公式コラボプレイリストが各種音楽配信プラットフォームにて公開。
プレイリストは来週から2週間にわたって平日18時に毎日更新され、シンフォギア・プリオケ各1曲ずつ追加されていく。
最後に、12月7日（日）17時より『戦姫絶笑シンフォギアRADIO』出張版〜サンタもトナカイも絶唱スペシャル〜に『プリンセッション・オーケストラ』より、藤本侑里（識辺かがり／プリンセス・ジール役）、橘杏咲（一条ながせ／プリンセス・ミーティア役）のゲスト出演が決定。ここでしか聴けないコラボトークをお楽しみに。
（C）Project PRINCESS-SESSION
