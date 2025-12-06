【何が起こったのかわからない】

「めっちゃ緊張する！」

坂本花織（25歳／シスメックス）は大会に際し、決まったように言う。しかし快活で明るい選手だけに、にわかには信じられない。プログラムは圧倒的な完成度の高さで、経験も含めたスケーティングはいまや別格である。トリプルアクセルや４回転という大技を使わなくても、世界の頂点に君臨してきた。



GPファイナルSPは５位発進となった坂本花織





しかし、女王の称号がふさわしい坂本であっても、やはりリンクに立つたび、緊張で心が削られるのだろう。

〈今シーズンで引退〉。その題目も、彼女の心に影響を与えないはずはない。周りはことあるごとに、このフレーズをつける。大会のたび、「最後の戦いですね？」と注目を浴びるが、実際のところ、感傷に浸る暇もない。期待は喜びと同義だが、そこには同等の重圧が折り重なるのだ。

「プレッシャーというよりは、自分に負けてしまった感じです。自分でも、ちょっと何が起こったのか、よくわからないというか......映像を見返して振り返られたらと思います」

演技後の取材エリアで坂本は言葉を絞り出すように言った。悔しさが込み上げてくるのか。その声は震えていた。

その日、坂本はどう戦ったのか？

【冒頭のジャンプがまさかの０点】

12月５日、名古屋。グランプリ（GP）ファイナル、世界最高の女子シングルスケーターが集まった争いは熾烈を極めた。

１番手の渡辺倫果がいきなりトリプルアクセルを決める。２番手の高校生、中井亜美はトリプルアクセルこそ着氷が乱れたが、73.91点とハイスコアを叩き出す。３番手の天才少女、アリサ・リュウ（アメリカ）もミスがなく、静謐だが明朗で、品を感じさせる演技で75.79点と、会場の大歓声を浴びた。

ただ、４番手のアンバー・グレン（アメリカ）は冒頭のトリプルアクセルをパンクさせてしまう。今シーズン、ことごとく成功していた武器が空振り。練習でも、高確率で決めるジャンプだったが、それも五輪シーズンのファイナルの怖さか。

明暗が浮き出たショートプログラム（SP）、５番手でリンクに立った坂本は、表情に少しかたさが見えた。腰に手をやって、点数のアナウンスを待ち、足を叩いて筋肉をほぐしていた。ただ、緊張がなかったら演技にハリがなくなるし、ルーティンに近いものでもあった。ブノワ・リショーが振り付けた『Time To Say Goodbye』を滑り出した時、異変は起きていなかったはずだ。

冒頭の３回転ルッツは成功確率の高いジャンプだった。ところが、これが２回転になってしまう。SPは３回転以上で得点になるルールでノーカウントになってしまい、大きく出遅れた。

「何が起こったのか、よくわからなかったです。お客さんの『あぁ』っていう反応で、初めて気づきました。やっちゃったんだなって。次のジャンプ、アクセルの前に体を反るところでは、これで全部決まるとはあまり考えずに跳んだら、けっこうスパンとハマりました。どうにか切り替えられましたが......」

そう語る坂本は、まさに百戦錬磨と言える。たとえ緊張が襲ってきても、楽しさに還元できるだけの場数を踏んできた。しかし、フィギュアスケートは簡単に制御できるものではない。SPは約２分40秒、どんな実力者でもあらゆることが起こり得る。何ヶ月も精魂を込めて作り上げてきたプログラムが、一瞬で台なしになる怖さを背負っているのだ。

その点、リカバーは見事だった。工夫を凝らしたダイナミックなダブルアクセルで着氷し、３回転フリップ＋３回転トーループは12.12点で出場選手のジャンプで一番のハイスコアを叩き出した。プログラムコンポーネンツは36.28点で、やはり出場選手で最高点だった。彼女は実力を見せつけた。

【切り替えて大逆転に挑む】

それだけに、１本目のジャンプの0点が悔やまれる。

「練習でもしないミスが出てしまいました」

彼女は言葉を紡いだが、精神的ショックは大きく、ミスの理由は導き出せていない様子だった。

「今シーズン、試合を通してあまり不安がなく、演技をすることができてきました。その気持ちを加速させるために、構成を変えてやってきたこともあって、今までのように不安要素はなかったんです。だから、（ミスに）自分でもびっくりしました」

気づかないうちに、重圧に苛まれていたのか。

「どうも、ファイナルはうまくいかないですね（前大会３位）。なんでかなって思っちゃうくらい。ファイナルに限ってなんでこんなことが起きるのか」

坂本は嘆くように言った。69.40点と５位に甘んじた。しかし、首位に躍り出た千葉百音は77.27点で、フリーで大逆転が起きても不思議ではない差だ。

「（日付が変わる）12時になったら切り替えます。失うものは何もないので、嫌な気持ちは今日に置いて。明日のフリーは、自分の演技ができるように頑張ります」

12月６日、フリー。坂本は２番手で滑る。女王には不慣れな滑走順だろうが、緊張や重圧から解き放たれたら、彼女は無敵だ。