タブレットなのにアナログ操作。次世代型ボードゲームで盛り上がろう
インタラクティヴ極めすぎてない？
人生ゲームやモノポリーなど、ボードゲームはとにかく種類がいっぱい。だけど1ゲームにつき1製品なので、いくつも買っていると収納場所に困ります。かといってデジタルのテレビゲームだと、みんなが画面に一点集中ですしアナログ感の持ち味もありません。
アナログとデジタルの見事な融合
「Board」は薄型テレビみたいな大画面タブレットなのに、いろんな駒を使って遊ぶデジタル・ボードゲーム。各ゲームに合わせた駒を画面上で動かし、キャラクターやアイテムを連動させて遊びます。
ゲームも駒も多種多様
公式サイトでは、12種類のゲームが紹介されています。それぞれに宇宙船やロボットや、階段みたいな駒を使って遊びます。いくつか見てみましょう。
『テトリス』のテトリミノみたいなブロックの組み合わせで陣取りをする『Strata』。
ブロック型の駒を使ってキャラクターたちを出口へ導く『Save the Bloogs』。ちょっと『ピクミン』っぽさがあるかも？
お寿司屋さんをテーマにした『Omakase』。寿司ネタが豊富な料理だからこそゲームになっちゃうのが面白いです。
クラシックゲームの『アステロイド』に似た、対戦シューティング『Space Rocks』。アタマを空っぽにしてアツくなれそうです。
スパイをテーマにしたパズルゲーム『Spycraft』は、ちょっと大人向けかな？
自分の操作でデジタル画面が動くのは面白いですね。直感だけでなく、アタマを使って進めるタイプまで、大人から子供まで大盛り上がり間違いナシです。
家族や親戚や友達と
これからの季節は、クリスマスやお正月の団らんに良さそうです。スマホ中毒の子供も、進んで遊びたがりそうです。収納場所の問題も、この筐体ひとつ＋駒で済むならコンパクトでいいなー、なんて思います。
