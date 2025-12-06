インタラクティヴ極めすぎてない？

人生ゲームやモノポリーなど、ボードゲームはとにかく種類がいっぱい。だけど1ゲームにつき1製品なので、いくつも買っていると収納場所に困ります。かといってデジタルのテレビゲームだと、みんなが画面に一点集中ですしアナログ感の持ち味もありません。

アナログとデジタルの見事な融合

「Board」は薄型テレビみたいな大画面タブレットなのに、いろんな駒を使って遊ぶデジタル・ボードゲーム。各ゲームに合わせた駒を画面上で動かし、キャラクターやアイテムを連動させて遊びます。

ゲームも駒も多種多様

公式サイトでは、12種類のゲームが紹介されています。それぞれに宇宙船やロボットや、階段みたいな駒を使って遊びます。いくつか見てみましょう。

『テトリス』のテトリミノみたいなブロックの組み合わせで陣取りをする『Strata』。

ブロック型の駒を使ってキャラクターたちを出口へ導く『Save the Bloogs』。ちょっと『ピクミン』っぽさがあるかも？

お寿司屋さんをテーマにした『Omakase』。寿司ネタが豊富な料理だからこそゲームになっちゃうのが面白いです。

クラシックゲームの『アステロイド』に似た、対戦シューティング『Space Rocks』。アタマを空っぽにしてアツくなれそうです。

スパイをテーマにしたパズルゲーム『Spycraft』は、ちょっと大人向けかな？

自分の操作でデジタル画面が動くのは面白いですね。直感だけでなく、アタマを使って進めるタイプまで、大人から子供まで大盛り上がり間違いナシです。

家族や親戚や友達と

これからの季節は、クリスマスやお正月の団らんに良さそうです。スマホ中毒の子供も、進んで遊びたがりそうです。収納場所の問題も、この筐体ひとつ＋駒で済むならコンパクトでいいなー、なんて思います。

