¡¡FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î£µÆü¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÆ±ÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥È£²¤Î³ä¤ê¿¶¤ê¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤¬ÂÔ¤Ä¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¸å¡¢¥Ý¥Ã¥È£³¡¢¥Ý¥Ã¥È£´¤Î¹ñ¡¹¤â³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë12ÁÈ¤ÎÁÈÊ¬¤±¤¬·èÄê¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈÆ±µï¤¹¤ë»Ä¤ê£²¤«¹ñ¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡¿²áµî¤ÎWÇÕÀ®ÀÓ¡Û
2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¡§¥Ù¥¹¥È16
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥É¥¤¥ÄÀï¡§¡»£²¡Ý£±
¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¡§¡ü£°¡Ý£±
¥¹¥Ú¥¤¥óÀï¡§¡»£²¡Ý£±
¡¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
£±²óÀï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¡§¡ü£±(£±PK£³)£±
2018Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¡§¥Ù¥¹¥È16
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¡§¡»£²¡Ý£±
¥»¥Í¥¬¥ëÀï¡§¢¤£²¡Ý£²
¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¡§¡ü£°¡Ý£±
¡¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
£±²óÀï¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¡§¡ü£²¡Ý£³
2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¡Ë
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÀï¡§¡ü£±¡Ý£²
¥®¥ê¥·¥ãÀï¡§¢¤£°¡Ý£°
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¡§¡ü£±¡Ý£´
2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¡Ê¥Ù¥¹¥È16¡Ë
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥«¥á¥ë¡¼¥óÀï¡§¡»£±¡Ý£°
¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¡§¡ü£°¡Ý£±
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡§¡»£³¡Ý£±
¡¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
£±²óÀï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡§¡ü£°(£³PK£µ)£°
2006Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¡Ë
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡§¡ü£±¡Ý£³
¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¡§¢¤£°¡Ý£°
¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡§¡ü£±¡Ý£´
2002Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¡Ê¥Ù¥¹¥È16¡Ë
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¡§¢¤£²¡Ý£²
¥í¥·¥¢Àï¡§¡»£±¡Ý£°
¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¡§¡»£²¡Ý£°
¡¦·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
£±²óÀï¥È¥ë¥³Àï¡§¡ü£°¡Ý£±
1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¡Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÇÔÂà¡Ë
¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀï¡§¡ü£°¡Ý£±
¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Àï¡§¡ü£°¡Ý£±
¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«Àï¡§¡ü£±¡Ý£²
