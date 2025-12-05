「楽天スーパーセール」が12月11日1時59分まで実施中。JBL・AKG公式楽天市場店ではクーポンで最大66％ OFF、オーディオテクニカ公式楽天市場店では最大50％ OFFとなるセールを実施している。

JBL・AKGでは、クーポン利用でワイヤレスゲーミングマイク「Quantum Stream Wireless」が最大の66％ OFFで通常14,300円のところ4,850円となるほか、サウンドバー「Bar 800」が通常99,990円のところ40％ OFFの59,400円、「SB580」が通常39,600円のところ25％ OFFの29,600円、完全ワイヤレスイヤフォン「Live Buds 3」も通常18,700円のところ30％ OFFの12,980円で販売される。

オーディオテクニカでは、完全ワイヤレスイヤフォン「ATH-CK50TW」が通常18,480円のところ50％ OFFの9,240円、「ATH-SQ1TW2」が通常10,780円のところ25％ OFFの7,980円となるほか、スターウォーズコラボモデルも28％ OFFで販売。レコードプレーヤー「AT-LPW50BT RW」「AT-LP70XBT BS」「AT-LP60XBT WW」もそれぞれ20％ OFFとなっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください