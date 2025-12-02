金銭感覚が狂った夫と離婚→「お義父さんの話で目が覚めた」夫の変化と驚きのラスト【ママリ】

この漫画はある女性(仮名・アイコさん)の体験談をもとにしたものです。夫・ヨシは、自分の妹へお金を貸すため、アイコが妊娠中にも関わらず50万円もの借金…。アイコの実家の介入で、何とか解決の兆しが見え始めたのに、またもや金銭トラブルが発覚。ついに離婚を決意するアイコ。家族とお金の問題について考えさせられる『義実家にお金の無心をされた話』をご紹介します。

©ママリ

©ママリ

©ママリ

ついに離婚を決意

あまりにも金銭感覚や家族に関する考えが合わず、ついに離婚の話し合いをすることにした両家。ですが、夫は離婚したくないの一点張り。義妹・義母に至っては、お金への執着をあらわにします。



このまま、離婚の話は平行線をたどるのでしょうか？

実父と2人での話し合いで、目が覚めた夫

©ママリ

©ママリ

アイコの父と、夫・ヨシとの2人だけでの話し合い。実父からの話を聞き、ようやく自分の過ちに気づいたヨシ。素直に離婚に応じ、今後の養育費もアイコに任せると言ってくれました。やっと、2人の中で折り合いがつきましたね。



アイコの言う通り「ハナに恥ずかしくないように生活」してくれたらいいですね。

本当の解決と、再スタート

©ママリ

©ママリ

©ママリ

50万円の借金問題も、離婚に関するお金の話し合いも、やっと解決。それから数年、ヨシは心を入れ替え、アイコとの約束を守っていますね。



悩んだ末、「義実家と関わらない」ことを条件に、再婚を決意したヨシとアイコ。一度、お金が原因でバラバラになった夫婦ですが、再び家族のきずなを築こうと歩み始めました。今度こそ幸せな家庭を築いていってほしいです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）