『聖女じゃないと見捨てたくせに、今さら助けてとか言われてももう無理です！』、「竹コミ！」で連載開始
竹書房は、『聖女じゃないと見捨てたくせに、今さら助けてとか言われてももう無理です！〜チートスキルで勝手にダンジョン生活満喫します〜』(漫画：椎山、原作：てんてんどんどん)の連載を「竹コミ！」にて2025年12月1日(月)12：00よりスタートした。
【あらすじ】
婚約破棄されたうえ、ジョブなしの役立たずと追放されてしまったクミ。しかし実は、クミの持つスキル『指定』は、聖女とは比べ物にならないほど規格外なスキルで…!?
レベル400のモフモフわんこ(フェンリル)に囲まれて、目指せのんびりスローライフ♪
【見どころ】
解呪も治癒も無双も、なんでもワンタップでこなしてしまう超チートスキル「指定」。聖女なんて目じゃないこの能力で、一般OL・クミはどう異世界を生きるのか…!?読んで痛快な異世界スローライフ・ファンタジー、ぜひご覧ください！
【あらすじ】
婚約破棄されたうえ、ジョブなしの役立たずと追放されてしまったクミ。しかし実は、クミの持つスキル『指定』は、聖女とは比べ物にならないほど規格外なスキルで…!?
レベル400のモフモフわんこ(フェンリル)に囲まれて、目指せのんびりスローライフ♪
【見どころ】
解呪も治癒も無双も、なんでもワンタップでこなしてしまう超チートスキル「指定」。聖女なんて目じゃないこの能力で、一般OL・クミはどう異世界を生きるのか…!?読んで痛快な異世界スローライフ・ファンタジー、ぜひご覧ください！