11月28日放送の『マツコ＆有吉かりそめ天国』（テレビ朝日系）で、マツコ・デラックスから思わぬ本音が飛び出し、話題となっている。

「この日の番組では、洗浄から排水までおこなってくれるという『全自動お風呂洗い機』が紹介されました。その流れで、マツコさんは有吉弘行さんと『全自動になってほしいもの』についてトークしていたのですが、そこでつい、本心を漏らしたのです」（芸能担当記者）

マツコは「あたし、いろいろ望みはあるけど、ひとつだけかなわうってなったら、ちゃんとしたい。もう本当に」と切実に訴えると、有吉はうつむいて苦笑い。

「マツコさんはその後も続けて、『もうね、自分でも嫌なのよ。こんな日常のなかで仕事をし続けるのが』と語り、『毎日、家で泣いてるのよ。ちゃんとしたい! って。ちゃんとできないんだよね。誰かの目ってすごく大事』と、胸の内を吐露していました」（同前）

ここのところ、マツコを取り巻く環境は激変しているようだ。

「2024年2月、『徹子の部屋』（同）に出演したマツコさんは、実父が高齢者施設に入居したことを初めて告白しました。2016年にはお母さんが亡くなっていますから、マツコさんにとって唯一の肉親です。また、父の入所にともない、実家がなくなったことも明かしています」（同前）

“心の拠りどころ”を失ったのは、これだけではない。

「2025年1月には、20年以上信頼していた所属プロダクション社長との金銭トラブルが浮上しました。7月には、同じ事務所だった、くりぃむしちゅー、有働由美子さんらとともに新事務所を立ち上げましたが、恩人の裏切りのダメージは大きいでしょう。

さらに7月には、『アウト×デラックス』（フジテレビ系）で共演してきた“盟友”遠野なぎこさんを亡くしています。8月には、北海道での仕事のため、羽田空港へ行く道中に腰の亜脱臼を発症したことも。激痛で動けず、北海道を断念して休養することになりました」（同前）

環境が変化するなかにあっても、マツコはこの番組のほかにも多くのレギュラー番組を抱え、仕事を続けている。そのモチベーションはどこにあるのか、放送作家が語る。

「マツコさんが仕事を続けるのは、責任感から生まれるものです。『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）で新しいユニークな素人キャラクターが登場した際は『大事にしましょう』とスタッフに言い、VTRについても厳しくダメ出しをするそうです。『マツコの知らない世界』（TBS系）でも、スタッフに注意することがあります。でもそれはすべて、番組とそこで働くスタッフを支えるためなのです」

さらにマツコを駆り立てるのが、番組をともにしてきた有吉弘行の存在にあるという。

「2021年4月、有吉さんは『マツコ＆有吉の怒り新党』（テレビ朝日系）で共演していた夏目三久さんと結婚し、2025年3月に第1子が誕生しました。仲間が幸せを手にして新しい人生ステージへ進む一方で、マツコさんは実家を失い、トラブルに見舞われています。取り残されたような感覚が、マツコさんをテレビへと向かわせているのかもしれません」

マツコにとって、テレビだけが自分の居場所なのかもしれない。