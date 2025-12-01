TBSは1日、同局の報道・情報番組「THE TIME,」の取材中に、リポーターとして出演していたフリーアナウンサーの原千晶（36、セントフォース所属）がケガをしたと発表した。診断の結果は「左脛骨高原骨折」。全治3カ月で手術は行わず自然治療を行うことになったと報告するとともに、「ケガをさせてしまったことについて、大変申し訳なく思っております」と謝罪した。

同局は「『THE TIME,』出演者のケガについて」と文書で報告。11月30日の同番組内の企画取材で訪れた「千葉県内にあるSASUKEのエリアを自作で再現している方の施設」で「『クワッドステップス』(4枚の板に飛び移りながら移動するエリア)を体験した際、4枚目の板に飛び移った直後左足に痛みを訴えて、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に倒れました」と負傷した経緯を記した。原アナが左膝付近の痛みを訴えたため撮影を一旦中止し幹部を冷やすなどの処置を施し休憩した後に「無理のない範囲でインタビュー取材を行いました」と説明。取材後、都内の整形外科で診察を受け、1日に改めて検査を行い「左脛骨高原骨折」で全治3カ月の診断が下されたという。

同局は「原千晶さんご本人をはじめ、所属事務所ほか関係各所の皆さまに大変ご迷惑をおかけしました。当該企画の収録にあたっては、当該施設管理者と相談の上、安全対策用のマットを敷き、安全性に注意を払っておりましたが、原さんにケガをさせてしまったことについて、大変申し訳なく思っております」と謝罪コメントを発表した。

以下発表全文。

「THE TIME,」出演者のケガについて

「THE TIME,」(月〜金曜前5・20より放送)の企画取材中に、リポーターの原千晶さん（セントフォース所属）がケガをされました。

＜概要＞11月30日(日)11時30分頃、千葉県内にあるSASUKEのエリアを自作で再現している方の施設の取材時に、原さんが「クワッドステップス」(4枚の板に飛び移りながら移動するエリア)を体験した際、4枚目の板に飛び移った直後左足に痛みを訴えて、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に倒れました。歩くと左膝のあたりに痛みを感じるということで、一旦撮影を中断。水にて患部を冷やしながら休憩を取り、その後は無理のない範囲でインタビュー取材を行いました。

取材後、都内の整形外科にて診察を受け、翌12月1日に改めて検査を行ったところ「左脛骨高原骨折」で、全治3カ月、手術は行わず自然治療を行うことになりました。医師の診断結果を受け、今後の仕事については、「THE TIME,」についてはしばらくお休みします。そのほかの仕事については支障のない範囲で行うと聞いております。

＜TBSコメント＞原千晶さんご本人をはじめ、所属事務所ほか関係各所の皆さまに大変ご迷惑をおかけしました。当該企画の収録にあたっては、当該施設管理者と相談の上、安全対策用のマットを敷き、安全性に注意を払っておりましたが、原さんにケガをさせてしまったことについて、大変申し訳なく思っております。原さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに今後も番組制作上の安全管理をさらに徹底してまいります。