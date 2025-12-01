お笑いタレント有吉弘行（51）が11月30日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。先輩芸人を見て「太るわけにはいかない」と決意を口にした。

有吉は「大きな声で『いいよそんなのどうでも』って話をしたいんだけど」と切り出し、「大阪でうどん食べたりたこ焼き食べたり炭水化物を結構食べた。ちょっと太った」と小声で語った。

「別にいいじゃんって思うときがあるのよ。太ったって。病気になるくらい太っちゃったらあれだけどさ。『太りましたね』って言われたってさ、『ハゲましたね』って言われたって『そうですけど？』ってもうなるじゃん、おじさんだから」と語った。

「今日ちょっとアルコ（＆ピース）と（カンニング）竹山さんが福島行って福島の良いところをお伝えするみたいな番組やってたの。竹山さんが温泉に入るシーンがあってさ、太りすぎてた」と先輩のカンニング竹山の入浴シーンを見たことを明かした。

「俺、嫌だなって思って、ああなりたくねえなって思っちゃってさ。それで大阪で太ったタイミングだったから気になっちゃってさ。太るわけにはいかない。竹山さんってすごい反面教師だなって。出川（哲朗）、竹山ね。出川も竹山も反面教師だけどね、良い先生がいるなと思って、周りに」と先輩芸人2名の名前を挙げ、太らないことを誓っていた。