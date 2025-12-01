「Ploom×NAKED, INC. ポップアップストア渋谷」12月1日より期間限定オープン
加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のリミテッドカラー「アクアグリーン」と、Ploom専用たばこスティック「EVO（エボ）」の新銘柄「ブラック・メンソール」「フレッシュ・ミント」の全国発売を記念し、2025年12月1日（月）〜12月7日（日）までの期間限定で、没入体験型スポット「Ploom × NAKED, INC. ポップアップストア渋谷」が開催される。
”都会のオアシス”をコンセプトに設計された同ポップアップストアは、全館で加熱式たばこを使用できる「Ploom AURA」と「EVO」の”格別の一服”を体感できる没入体験型スポット。外装OOHのビジュアルデザインはcanaria inc.が担当し、目を引くビジュアルでポップアップストアに誘う。
目玉となる2階では、アートテクノロジーの力で心を揺さぶる新たな体験や価値を提供する「NAKED, INC.」が空間演出をプロデュース。「アクアグリーン」をイメージした植物の世界と、「EVO新メンソール」をイメージした氷の世界が広がる、没入感あふれるインタラクティブな映像空間を楽しむことができる。
ラウンジスペースを備えた3階では、「The SG Club」のオリジナルドリンクや「ピエール・エルメ・パリ」のマカロンを提供。また、ミュージックブースでは、多彩なゲストアーティストを迎えた音楽イベントも実施される。
Ploom Shopを併設した1階では、NAKED, INC.オリジナルデザインの限定セットBOXに加え、Ploomの定番品を幅広く取り揃えている。
■2F｜Ploom × NAKED, INC. イマーシブエクスペリエンス
エントランスゲート
アクアグリーン体感エリア
EVOメンソール体感エリア
フォトブース
「NAKED, INC.」が空間演出をプロデュースした2階には、イマーシブな没入体験をご用意。Ploom AURAのリミテッドカラー「アクアグリーン」をイメージした植物の世界「アクアグリーン体感エリア」では、都会の喧騒を忘れる”癒しのひととき”を。その隣に広がる氷の世界「EVOメンソール体感エリア」では、”うまさの極みを感じる一服”をお愉しみいただけます。いずれもインタラクティブな映像空間となっており、見て、触れて、息を吹きかけて、光の演出に癒されながら非日常の体験を味わえます。
会場2階にはフォトブースが常設され、中に入って撮影すると、まるで自分自身が凍りついたかのような写真が撮影できる。また、12/1（月）17:00〜20:00限定で、来場者を対象に、フォトグラファーKoichi（岩松晃一）氏による撮影イベントを実施。撮影した写真は無料で持ち帰ることができる。
■3F｜Ploom Urban Oasis Lounge
ラウンジ
カフェ
ミュージックブース
ゆったりとくつろげる3階のラウンジスペースには、カフェとミュージックブースを併設。世界最高のバーアワード「The Worlds 50 Best Bars」をはじめ、数々の栄冠に輝く「The SG Club」によるオリジナルドリンクや、「ピエール・エルメ・パリ」のマカロンを提供。また、ミュージックブースでは、日替わりゲストアーティストを迎えた音楽イベント「Ploom Urban Night」も開催。五感を満たすコンテンツとともに、”格別の一服”を。
■1F｜Ploom Shop
ポップアップ限定セットBOX
Ploom Shopを併設した1階では、「NAKED, INC.」によるオリジナルデザインのポップアップ限定セットBOXに加え、プルーム定番品などを幅広く販売。
※サービスやイベント内容は、予告なく変更することがあります。画像はイメージです。
＜イベント概要＞
ストア名：Ploom × NAKED, INC. ポップアップストア渋谷
日程：2025年12月1日（月）〜12月7日（日）
時間：11:00〜20:00（月曜は17:00〜20:00、金曜と土曜は11:00〜21:00）
会場：東京都渋谷区宇田川町１９−３
フロア情報：1F｜Ploom Shop
2F｜Ploom × NAKED, INC. イマーシブエクスペリエンス
3F｜Ploom Urban Oasis Lounge
主催：日本たばこ産業株式会社（JT）
公式サイト：https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/topics/2025-aura-pop-up-store001/
公式インスタグラム：@discover_ploom（https://www.instagram.com/discover_ploom/）
※本ポップアップストアは、20歳以上の方のみご入場いただけます。
音楽イベント「Ploom Urban Night」
【日程・出演】
12/1（月）THE BAWDIES アコースティックライブ
12/2（火）Licaxxx DJ
12/3（水）AAAMYYY DJ
12/4（木）梅田サイファー ライブ＆トークイベント
12/5（金）Jeremy Quartus DJ
12/6（土）銀座たけ内 DJ
12/7（日）Daigos（D.A.N） DJ
