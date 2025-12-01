あおり運転をした“半グレ5人組”が返り討ちに。「すみませんでした！」とアクセル全開で走り去るまで――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年5月8日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
「煽り運転」という言葉が取り沙汰されるようになってから久しい。たびたび大きな事件となってニュースで大々的に報じられても、煽り運転はまだまだなくなっていない。
今回はそんな煽り運転に遭遇したタカシさん（仮名・32歳）に、体験談を語ってもらった。
◆1台のランドクルーザーが急接近
数年前、タカシさんが関東近郊の公道を自動車で走っていたときの出来事だそうだ。
「友人たちと免許取得後初めてドライブ旅行に出かけました。道中から気分が上がり、とても楽しいドライブだったのですが…」
気の置けない仲間たちとのドライブを満喫するはずが、ある事態が発生……！
「八王子（東京都）から相模湖（神奈川県）に抜ける道で、1台のランドクルーザーが私の車にかなりのスピードで接近してくるのが、バックミラーで見えたんです。いつの間にか真後ろにぴったり付いてきていて、その距離はたった2mほど。
軽くブレーキを踏むと衝突する距離感でした。車内には仲間もおり、楽しい雰囲気を壊したくなかったため、私はより慎重に運転しました」
◆パッシングや蛇行運転をされ恐怖
後続のランドクルーザーから煽り運転をされ、緊迫したというタカシさん。
「危険な運転をする後続車は、私の思惑とは裏腹に車間距離を詰めた状態でずっと付いてきていて、さらにはパッシングをしたり蛇行運転をしたりしてきました。
さすがに後部座席にいた仲間たちも後ろの動きに気付き、怖がりはじめましたね。私は左のウィンカーを出して道を譲りましたが、今度は前に出て蛇行運転を始めたんです。
私もさすがにこの状況を一刻も早く脱しなければと感じ始め、このままでは埒が明かないと思い、向こうの運転手と話し合うために車を端に寄せて停車。私が路肩に車を停めると、予想通り煽っていた車も前方に停車しました」
穏便に話し合いができればと思っていたタカシさんでしたが、状況はさらに悪化してしまったという。
「私が車から降りる前に、20代前半ぐらいの5人の男性がこちらの車に詰め寄ってきたのです。彼らは全員小柄ながら、半グレのような派手な身なりの格好をしたコワモテでした。窓を少し開け、彼らの話を聞いたところ、私が曲がり角で割り込んで来たというのです。思い当たる節がなく、完全な彼らの言い掛かりでした」
目に余る迷惑運転だけでなく、タカシさんの目の前に現れて、理不尽に突っかかってきたというわけだ……。
「『ぶっ殺すぞ』みたいに荒い言葉で脅迫まがいのことも言われ、何度も『お前も降りてこいよ』と言われたときはいよいよまずいと思いましたね」
◆大ピンチ…しかし大逆転の結果に
まさに絶体絶命の大ピンチ。…かと思われたが、ここで事態は急転する。
「窓を閉めて車を降りると、半グレたちは私の姿を見るやうろたえる様に後退りしていきました。実は当時の私はプロ格闘技の選手だったんです。大胸筋と腕周りが著しく発達し、身長は176cmほどですが腕周りが50cmを優に超えていて、手前味噌ですが常人では到底ありえないような肉体を持ち合わせていました。
そんな私の姿を目の当たりにした5人組はのうち4人が、自分たちの車に素早く戻ってしまいました。リーダーらしき1人がその場に残ったので、私は彼に詰め寄り『こんなことで人生棒に振ったらもったいないですよ。危ない運転はどんな理由であっても良くないと思います』とやや低いトーンで伝えました。
彼は今にも泣きそうな顔で『すみませんでした！』と足早に車へ戻り、アクセル全開で走り去っていきました。勝手に自分の見た目に怯えられましたが、少し清々しましたね」
タカシさんの鍛え上げられた肉体に怯んだ彼らが逃げた後、タカシさんたちは快適にドライブ旅行を楽しめたそうだ。
◆100％被害に遭わない対策はない？
――いまでもたびたび問題になる煽り運転問題。
今回のタカシさんのように自身はほかの車に迷惑をかけない安全運転をしているつもりでも、煽り運転をする側は言い掛かりめいた理不尽なことを言ってくる可能性もある。
100％被害に遭わないようにする対策というのは皆無なのかもしれない。
（取材・文＝十六夜瑠奈／A4studio）
【十六夜瑠奈】
編集プロダクションA4studio（エーヨンスタジオ）所属のライター。グルメ、音楽、エンタメ、サブカルチャー全般に興味がある。文化を分析、執筆することへ情熱を注ぐ。好きな食べ物はお茶漬け。
