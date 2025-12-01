12月1日に、24歳の誕生日を迎えられた愛子さま。そんな愛子さまのご成長を振り返りつつ、お人柄がうかがえるエピソードを紹介する「愛子さまのロイヤルトリビア」。

【貴重写真】東京ドームシティでグループデートを満喫された愛子さま

推し活をしていた!? 朝ドラ女優を見学？ あこがれの人は？

今回は高等科入学から現在までの後編になります。

トリビア11

御所でこっそりアイドルの生誕祭!? “推し活”事情とは



高等科に進学された愛子さまは“推し活”にのめり込まれていた。「当時の愛子さまはアイドルグループ『WEST.』の大ファンで、重岡大毅さんと藤井流星さん推しでした。2人の誕生日には、ご自宅でこっそり“生誕祭”をされていて。親しい友人のみが閲覧できるご自身のインスタグラムのアカウントにその様子を投稿していましたよ」(高等科時代のご友人)

トリビア12

初めてのロマンス!? プレゼントされたハートのネックレス

高等科時代の愛子さまは女子校に通われたが、心ときめくエピソードが。「当時、愛子さまには“特別な男性がいらっしゃる”との噂がありました。愛子さまが18歳を迎えられた時、インスタグラムで、彼から『4℃』というブランドのネックレスを贈られたと報告されたんです。友達からは“お幸せに!”とのコメントが寄せられました」(高等科時代のご友人)

トリビア13

「前髪を切りすぎて…」高等科卒業時に明かした裏エピソード

愛子さまは高等科の卒業式で“とても充実した学校生活を送ることができたと思います”と学校生活を総括された。そんな卒業式には裏話が……。「後日の公務で愛子さまは“この日は前髪切りすぎちゃったのよね”と明かされたのです。隣にいらした雅子さまは“自分で切ったのね”と返されていて。愛子さまの愛嬌があふれる一幕でした」(皇室担当記者)

トリビア14

大学入学で脱反抗期に!? ご静養で見せたご家族ほっこりシーン

「2023年、ご一家は静養のため御料牧場に滞在されていました。牧場内を散策中、桜をご覧になろうとした両陛下の頭が“ごつん”とぶつかって、お三方が笑顔に包まれるシーンも。一方、4年前のご静養では雅子さまの呼びかけに愛子さまがムスッと思春期らしい表情をされたこともあったんです」(皇室担当記者)。反抗期を乗り越え、ご家族の絆がより深まったようだ。

トリビア15

社会人になり超多忙に…伊勢神宮への移動中に大爆睡

2024年3月の大学ご卒業以降、多忙な日々が始まった。「記者会見、大学卒業に際しての文書の作成、伊勢神宮ご参拝と、特に3月は多忙を極められました。お疲れからか、伊勢神宮へ向かう新幹線ではひじ掛けに両ひじをつき、ぐっすりと眠られていたそう」(皇室担当記者)。それでも、いざ伊勢神宮の鳥居をくぐると、曇り空に晴れ間がのぞく、奇跡的な展開が。

トリビア16

大学最後の夏休みは高身長イケメンと胸キュンデート

高等科時代に引き続き、愛子さまの“モテ”エピソードだ。「2023年9月、愛子さまは男女3人ずつのグループで『東京ドームシティ』を訪れ、デートを楽しまれたのです。高身長のイケメンとペアになったり、びしょ濡れになるアトラクションを体験されたりと、大学生最後の夏休みを大満喫されました」(皇室担当記者)。この中の誰かと交際される未来も……

トリビア17

撮影にやじ馬参加！ 朝ドラ女優を見学のミーハー素顔

大学卒業後は日本赤十字社での業務に邁進される一方で……。「今年2月、アンバサダーである上白石萌音さんの新ポスター撮影が行われて。そこに愛子さまも飛び入り見学されたんです。撮影は本社ではなく、外部のスタジオで行われたので、ふらっと来たというより、前々から見学を希望されていたのだと思います」(日赤関係者)。ミーハーな一面もお持ちのようだ。

トリビア18

「幸せな猫ちゃんですね」ユーモラスな会話で園遊会に鮮烈デビュー

2024年の4月に愛子さまは園遊会に初参加された。「“緊張しています”と話したものの、笑顔を絶やさず歓談されていました。美術家の横尾忠則さんが“飼い猫が太っていく”と言うと、愛子さまは“幸せな猫ちゃんですね”と機転の利いた返しをされ、話題となりました」(皇室担当記者)。緊張の中でもユーモアを忘れないお人柄が表れた園遊会デビューとなった。

トリビア19

憧れは身近なあの方！ 編み込みヘアをマネることも

幼少期から、いとこの佳子さまを実の姉のように慕っていた愛子さま。「佳子さまに続いてスケートを始めたり、中等科時代にお気に入りだった編み込みヘアは佳子さまをマネていたり……。ふたりのご関係は今も変わらず、園遊会や鴨場接待など、ご一緒に臨まれる公務では、先輩内親王として愛子さまをリードする佳子さまのお姿がよく見られます」(皇室担当記者)

トリビア20

平和への祈りを！ ご両親の思いを引き継ぎ慰霊の旅へ

戦後80年の今年、愛子さまも両陛下とともに平和への祈りを捧げられた。「両陛下は慰霊のため、戦争で甚大な被害を受けた各地をご訪問。その慰霊の旅に、愛子さまも一部同行されています。特に沖縄県と長崎県へのご同行は愛子さまが強く希望されたことで実現に至ったのだそう」(皇室担当記者)。平和を希求する愛子さまのお姿は各地で感動を呼んだ。