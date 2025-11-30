お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が28日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に相方のせいや（33）と生出演。共演NGの芸人について言及した。

せいやが前段で共演NG芸人として、ピン芸人ZAZY（37）とニッポンの社長、ケツ（35）の名前を挙げていた。粗品が「ケツなんで？ 仲ええやろ！」とツッコミを入れると、せいやは「仲良くない、実は。ルームシェアしてたのに、仲悪い。珍しい」と明かした。

粗品は続けて「俺がケツ、NGは分かるで。霜バラ（霜降りバラエティ）で1回ケンカしてるから」と語った。その上で「せいやさんよりほんまの、というか。各テレビ局にも言ってるNGおるよ。どこでも言ってないな」と明かすと、せいやは「ほんまのNGは言わんとけ。確かに。そりゃおるわ、みんな」と反応した。

粗品は「そのラインのNG誰かな、嫌みたいな。小西とかかな」と明かし、NSC大阪校33期出身で吉本新喜劇の小西武蔵（44）の名前を挙げた。粗品にとっては同期に当たる。せいやは「ビジネスNGな。俺のZAZYとか。NGというか、相性悪いというか」と追随した。