「Carp Legend Game 2025」

「Carp Legend Game 2025」が29日、広島本拠地のマツダスタジアムで開催された。被爆80年、球団初のリーグ初優勝から50年の節目の年に、平和と感謝、未来への希望を胸に、広島の往年の名選手が集結した。「いつまでもお元気でいてほしい」「泣きそう」とファンの心を捉えている。

往年の野球ファンはぐっときたに違いない。この日詰めかけたのは、ミスター赤ヘル・79歳の山本浩二氏、54歳の前田智徳氏、82歳のゲイル・ホプキンス氏、50歳の黒田博樹氏らまさにレジェンド。在籍時のユニホームを着用し、実際にプレーも行った。

イベントはOB紅白戦や、ホームラン＆ヒットチャレンジ、1打席勝負などファン大興奮の盛りだくさんの内容。現監督の新井貴浩氏はホームラン＆ヒットチャレンジに登場し、見事なアーチを放つ場面もあった。

大興奮のイベントにファンも注目。「ちょっと豪華すぎない？」「ホプキンスさんて山本浩二さん揃い踏み！ 神だわ！」「広島に住んでいたら行きたかった」「A級保存版」などと喝采が送られた。（Full-Count編集部）