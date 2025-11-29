¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÂç·ãÆ®¡ª ºë¶Ì¾åÈø¤ò²¼¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ûー¥à¤ÎNECÀîºê¡ÚÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°½÷»ÒÂè8ÀáGAME1¡Û
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN¡ÊSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤ÎÂè8ÀáGAME1¤¬29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¤Ë¤ÆNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Èºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç13¾¡1ÇÔ¤È¼ó°Ì¤òÁö¤ê¥Ûー¥à¤Ç¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤NECÀîºê¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç6¾¡6ÇÔ¤Ç10°Ì¤Ë¤Ä¤±¡¢º£»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¤ºë¶Ì¾åÈø¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NECÀîºê¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¡ÊOH¡Ë¤Ëº´Æ£½ÊÇµ¤Èº´¡¹ÌÚÍÚ»Ò¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤Ë»³ÅÄÆóÀé²Ú¤È¹ÃË¨¹á¡¢¥»¥Ã¥¿ー¡ÊS¡Ë¤ËÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¤Ë¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥Í¥í¡¦¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤ËÂç¹©±àºÌ²Æ¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëºë¶Ì¾åÈø¤ÏOH¤ËÆâÀ¥¸Í¿¿¼Â¤È¥ª¥¯¥àÂçÄíÅßÈþ¥Ï¥¦¥£¡¢MB¤Ë»³Ãæ¹¨Í½¤ÈÆþß·¤Þ¤¤¡¢S¤Ë´äºê¤³¤è¤ß¡¢OP¤Ë¹õ¸å°¦¡¢L¤Ë´äß·¼Â°é¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥Ûー¥à¤ÎNECÀîºê¤Î3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»î¹ç¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤Ëºë¶Ì¾åÈø¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¶Ï¤«¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËNECÀîºê¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤Àºë¶Ì¾åÈø¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²13-18¤Î5ÅÀº¹¤Ë¡£½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ì¥ï¥«¥íー¥ë¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á»Ï¤áÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤¿NECÀîºê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ïº´Æ£¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¤·¤¿ºë¶Ì¾åÈø¤¬25ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆâÀ¥¸Í¤Î¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢1-5¤Èºë¶Ì¾åÈø¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¡£½øÈ×¤Ç¥êー¥É¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º´Æ£¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ×¢ÅÄ¤¢¤¤¤¬¥³ー¥È¥¤¥ó¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯·èÄêÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿NECÀîºê¤¬½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤ÆÃæÈ×¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤¬¡¢ºÆ¤Óºë¶Ì¾åÈø¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¶ÛÇ÷¤·¤¿¥·ー¥½ー¥²ー¥à¤Ë¡£½ªÈ×¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¤ë¡£Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿NECÀîºê¤Î¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÎ¿¤¤¤Àºë¶Ì¾åÈø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ¹¤¤¥é¥êー¤òÀ©¤·¤¿NECÀîºê¤¬¿ë¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢31-29¤Ç¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡ÙÉ¹³¤·¤¿Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤êÁ°¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¾åÈø¡£¹õ¸å¤ÎÆÀÅÀ¤«¤é¥êー¥É¤òÆÀ¤ë¡£Î¥¤µ¤ì¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëNECÀîºê¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë×¢ÅÄ¤¬¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò·è¤á¤Æ16-16¤ÈÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£½ªÈ×¤Ï¸ß¤¤¤ËÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤ËÂ³¤¯ÀÜÀï¤Ë¡£¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Ï2Ï¢Â³¤ÇNECÀîºê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢23-25¤Çºë¶Ì¾åÈø¤¬À©¤·¾¡Íø¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¤NECÀîºê¤ÏÂè4¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤é3Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¥êー¥É¤¹¤ë¡£½øÈ×¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿NECÀîºê¤Ï6ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢Æþß·¤Î¹¥¥µー¥Ö¤Ç¼éÈ÷¤òÊø¤µ¤ìÏ¢Â³¼ºÅÀ¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ²¿¤È¤«¥êー¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿NECÀîºê¤Ï¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥Üー¥ë¤ò·Ò¤¤¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÍ¶¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë20ÅÀÌÜ°Ê¹ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹¶·â¤òÁË¤ó¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ë¡£ºÇ¸å¤Ïºë¶Ì¾åÈø¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¥ß¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢25-20¤ÇNECÀîºê¤¬¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ÏºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ø¡£
¡¡¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ëÂè5¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÎ¾¥Áー¥àÇ´¤ê¤Î¥á¥¬¥é¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ºÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤ÇÅÀº¹¤¬¤Ä¤«¤º¤Ë»î¹ç¤¬¿Ê¤à¡£¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Î±þ½·¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µ®½Å¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿NECÀîºê¤¬9-7¤È°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢Î¥¤µ¤ì¤Þ¤¤¤Èºë¶Ì¾åÈø¤¬Â¨ºÂ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£½ªÈ×¤âÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿NECÀîºê¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤Ã¤¿¾ìÌÌ¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Çºë¶Ì¾åÈø¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ15-13¤Ç¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£¥Ûー¥à¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎÂç·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£»î¹ç¡£¤É¤Á¤é¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¥Üー¥ë¤ò·Ò¤®¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÄ¹¤¤¥é¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ë¥ß¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ûー¥à¤ÎNECÀîºê¤¬À©¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÎGAME2¤Ï30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆ±¤¸¤¯NECÀîºê¤Î¥Ûー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
NEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 3-2 ºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹
Âè1¥»¥Ã¥È 21-25
Âè2¥»¥Ã¥È 31-29
Âè3¥»¥Ã¥È 23-25
Âè4¥»¥Ã¥È 25-20
Âè5¥»¥Ã¥È 15-13