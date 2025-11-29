温泉に入ることは日常の疲れを癒し、厄を落とせる最強のラッキーアクション。

この記事のすべての写真を見る

「温泉自体がパワースポットですが海や湖などの水場に隣接しているとさらに地場のエネルギーが高まっています。運気を上げたいときはぜひ訪れて」

そう話すのは全国のパワースポットに詳しい暁玲華さん。運気がぐいぐい流れ込む全国の秘湯・名湯をお届けする。

心身共に浄化される最強の開運スポット

「2025年の干支（えと）“乙巳（きのとみ）”、2026年の“丙午（ひのえうま）”は、五行ではいずれも“火”のエネルギーを強く持つ年といわれています」

五行とは、古代中国の自然哲学の考え方で、この世のすべての現象は「木・火・土・金・水」の5つの要素から成り立つという思想。東洋占星術、風水、漢方、陰陽道などの基礎にもなっている。

「勢いや情熱に満ちる一方で、感情の高ぶりやストレスが増しやすい運気ともいわれます。そんな年の開運アクションが、温泉地に行くこと。

干支の火のパワーを高めるのと同時に、水の力でよくないエネルギーを鎮める作用があって厄落としにも。併せて水辺に訪れれば、運気の調整に最適です」

さらに現地の寺社にも参拝し、ご縁に感謝すれば、大きな御利益をいただけるという。

雄大な湖と滝×寺社仏閣の開運巡りを

水のスポットや運気をもたらす神社や寺が多く点在する日光湯元温泉エリア。

「温泉でパワーを吸収し、湖や滝を訪れたり寺社へ参拝して開運しましょう。特に中禅寺湖から近い華厳の滝は“凄み”を感じる力強い滝。また、二荒山神社中宮祠も金運アップと仕事での結果をもたらしてくれます。

ザ・リッツ・カールトン日光など、近くの宿での滞在がオススメ。近隣エリアでは、鬼怒川温泉と日光東照宮の組み合わせもいいですよ」（暁さん。以下同）

【ザ・リッツ・カールトン日光】

中禅寺湖畔にたたずむラグジュアリーホテル。ブランド初の温泉では、自然の恵みを感じながら癒しの体験を。

［住所］栃木県日光市中宮祠2482 ［TEL］0288-25-6666

［料金］リバーサイドガーデンビュー（キング1台） 素泊まり 57075円〜

［HP］https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/tyonz-the-ritz-carlton-nikko/overview/

強い火と水を宿す温泉地でチャンス招来

「箱根は、滝と神社が多く存在し、訪れるだけで火と水の強いパワーに導かれる場所です」

温泉と共にぜひ訪れたいのは、上段・下段に別れて流れ落ちる飛龍の滝、幾すじにもなる水の流れが美しい千条の滝、そして旅館「天成園」の庭園にある2つの滝。

「天成園には、玉簾神社も祀られており、温泉×滝×神社の運気を一度にいただけます」

また、仕事運を上げたいなら箱根神社、大事を成し遂げたいなら箱根本宮への参拝も。

【箱根湯本温泉 天成園】

箱根の自然を堪能しながら、4つの自家源泉を堪能できる老舗旅館。庭園には江戸時代に創建された玉簾神社も。

［住所］神奈川県足柄下郡箱根町湯本682 ［TEL］0460-83-8511

［料金］和洋室 24750円〜［HP］https://www.tenseien.co.jp/

パートナーとの仲を深める愛の招福スポット

平安時代に発見されたと伝わり、百病を治す効能があるとされる袋田温泉。

「近くには日本三大名瀑の1つ、袋田の滝があります。高さ120m、滝と滝壺が連なり流れの緩急をつくっているのが特徴。まるで男女の仲のように呼吸を合わせて、趣のある水の流れを生み出しています。その雅な姿を見ることで夫婦関係や恋愛の仲を深める運を上げます」

夫婦円満を願うなら、少し足を延ばして夫婦神が祀られる御岩神社へも。

【袋田温泉 思い出浪漫館】

オールインクルーシブの温泉リゾート。渓流露天風呂や旬の山の幸を取り入れた里山料理が楽しめる。袋田の滝へは車で3分の好立地。

［住所］茨城県久慈郡大子町袋田978 ［TEL］0570-200-418

［料金］スタンダードルーム 18000円〜［HP］https://www.roman-kan.jp/

歴史ある湯宿と神秘の湖で心の平穏を成就

十和田八幡平国立公園に位置する秘湯の湯治場。

「雪景色が美しい冬に訪れたい温泉地です。特に温泉郷の中で最も古くからある鶴の湯温泉は、その歴史ある風情に心和みます。近くの田沢湖も訪れることで、より心の落ち着きと精神の浄化を図れるでしょう」

【鶴の湯温泉】

江戸時代から続く由緒ある宿。泉質の異なる4つの源泉が楽しめる。

［住所］秋田県仙北市田沢湖田沢字先達沢国有林50 ［TEL］0187-46-2139

［料金］スタンダードルーム 11150円〜※冬季は別途1部屋につき1100円の暖房費

［HP］https://www.tsurunoyu.com/

川の流れのごとく時流に乗れる運に肖る

「古くから熊野本宮大社の参拝者の禊（みそ）ぎ場、湯治場として愛されてきた場所。冬に訪れるなら、熊野川の支流である大塔川を利用した仙人風呂へ。

温泉の火のエネルギーをいただけるだけでなく、川の水が禊ぎ水のように過去を祓（はら）い、時代に対応できる運を与えます」

【仙人風呂】

川底から湧く源泉に大塔川の清流を引き込んだ野趣あふれる露天風呂。

［住所］和歌山県田辺市本宮町川湯 ［TEL］0735-42-0735（熊野本宮観光協会）

［料金］無料［営業］12月〜2月末日 6:30〜22:00

安寧の空気があふれる温泉場で厄落とし

「飛騨の山々に囲まれた下呂温泉は、日々の喧騒を忘れさせてくれる地。ゆったりと癒される宿に滞在し、温泉を堪能することで運を高めます」

また、少し足を延ばして位山や水無神社への参拝も。

「道中には2本の滝が並ぶ夫婦滝があり、水の開運効果もいただけます」

【下呂温泉 小川屋】

飛騨川を臨む老舗旅館。100帖の畳風呂など3か所5種類の大浴場が人気。

［住所］岐阜県下呂市湯之島570 ［TEL］0576-25-2118

［料金］スタンダード客室 20900円〜［HP］https://www.gero-ogawaya.net/

夫婦神と日本最古の温泉が幸福の未来へ導く

「3000年以上の歴史を持つとされる道後温泉。市内には、導きの夫婦神を祀る伊豫豆比古命神社がありますので、参拝してから温泉へ入るのがおすすめ。歴史ある湯殿や温泉宿でじっくりと身体を温めれば未来を切り開く運をいただけます」

併せて車で30分ほどの距離にある白猪の滝など秘境感漂う滝を訪れると、開運効果は倍増。

【大和屋本店】

能舞台も備えた伝統ある旅館。食事は瀬戸内の旬を堪能できる。

［住所］愛媛県松山市道後湯之町20-8 ［TEL］089-935-8880

［料金］スタンダード和室 25300円〜［HP］https://www.yamatoyahonten.com/

日本随一の火の力が新たな道を開いてくれる

「霧島は日本一のパワースポット。霧島神宮に参拝して霧島温泉郷に滞在すれば、強い火のパワーで運気アップ。新たな挑戦を後押ししてくれます」

温泉巡りとともに、丸尾滝や花房の滝など水のスポットを訪れるとなおよし。

「挑戦よりもゆっくりと足元を固めたい派は、鹿児島空港に近い妙見温泉もオススメです」

禊ぎの温泉効果で過去の悪運をスッキリ！

「出雲大社への参拝前、禊ぎとして立ち寄る温泉地として栄えたのが玉造温泉。過去の嫌な事柄をすべて温泉で祓い、清浄な心身で周辺の寺社に参拝すれば新たなスタートが切れるでしょう。悪い恋愛の縁なら、温泉の後に八重垣神社で祈祷を受けるとスッキリします」

宍道湖の遊覧船に乗り、夕日を楽しむのも運気アップに。

※料金は、特記がない限り1泊2日（2食付き）大人1名（税込み、2名1室利用時）です。

教えてくれたのは……暁玲華さん●古神道研究家、スピリチュアリスト。風水、神社研究の傍ら、神社本庁神職資格を取得。パワースポットの第一人者。著書に『神さまとつながる開運の作法』（三笠書房）など

取材・文／河端直子