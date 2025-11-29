【Amazon】SNIDELやMila Owenなどのレディース福袋が登場
SNIDEL、Mila Owen、FRAY I.Dなど、毎年人気の福袋がAmazonに続々登場しています。来年の運試しをしながら、好きなブランドのアイテムをお得にゲットしませんか？ 今すぐ買える福袋と、予約して年明けに自宅に届く福袋があります。人気の福袋は予約段階で売り切れてしまうことがあるので、早めの購入がおすすめです！

※原則として福袋は返品できません


【SNIDEL】アウターやワンピースなど、計5点が入った福袋



SNIDELらしいコーディネートが楽しめるアウター、ワンピース、ニット、トップス、ヘアーアクセサリーの計5点が入った特別なBOX。

SNIDEL(スナイデル)

[スナイデル] 2026年HAPPY BOX 5点セット SFKB255800 レディース A F

15,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【FRAY I.D】トータルコーディネートが完成する5点セット



ファージャケット・リブニット・オフショルスウェット・ティアードスカート・トートバッグのトータルコーディネートが完成する5点セット。

FRAY I.D(フレイ アイディー)

[フレイ アイディー] 2026年HAPPY BOX 5点セット FFKB255900 レディース OTHER F

15,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【Mila Owen】ジャケット、ニットトップスなど計3点が入った福袋



ブランドで人気の高いジャケット、ニットトップス、ニットスカートが入った特別な福袋。

Mila Owen(ミラオーウェン)

[ミラオーウェン] 2026年HAPPY BOX 3点セット 09FKB255001 レディース MIX F

13,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【COMME CA ISM】ニット2枚とストールの3点セット



冬に役立つあったかアイテムをギュッと凝縮。クルー＆オフタートルネックのニットとストール入り。

COMME CA ISM (women)(コムサイズム (ウィメン))

[コムサイズム (ウィメン)] 2026年【福袋】レディース 【3点セット】 Lサイズ

5,500円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【Lily Brown】ニットジャケットなど計4点入り



きちんと感のある着こなしも、リラックス感のあるカジュアルスタイルも楽しめるニットジャケット、スカート。スウェットトップス、雑貨の4点セット。

Lily Brown(リリーブラウン)

[リーブラウン] 2026年HAPPY BOX 4点セット LFKB255159 レディース OTHER F

11,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【COMME CA ISM】チェスターコートやロングジレなど豪華6点セット



福袋のために作られたチェスターコートのほか、ロングジレやハイネックニット、パンツ、スカート、大判ストールなど人気アイテムを盛り込んだ福袋。

COMME CA ISM (women)(コムサイズム (ウィメン))

[コムサイズム (ウィメン)] 2026年【福袋】レディース 【6点セット】 Lサイズ

22,000円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【N organic Vie】エイジングケア用スキンケア9点セット



化粧水、目元美容液、クリームの本品に加え、旅行に便利なミニサイズ（化粧水、クリーム）と目元美容液パウチ（4回分）がセットに。

N organic（エヌオーガニック）

【2026年福袋】N organic Vie スキンケア福袋 (化粧水 目元美容液 クリーム) 9点セット ハリ 乾燥小じわ 年齢肌 高保湿 くすみ リラックスシトラスの香り エヌオーガニック

17,600円 → 14,960円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


【N organic Basic】化粧水や乳液、美容液パウチなど10点セット



N organicで一番人気のBasic シリーズ。化粧水と乳液に、旅行に便利なミニサイズやビタミンC美容液パウチが付いた10点セット。

N organic（エヌオーガニック）

【2026年福袋】N organic Basic スキンケア福袋 (化粧水 乳液 ビタミンC美容液) 10点セット 保湿力 ハリ 乾燥肌 敏感肌 肌荒れ 柑橘系の香り エヌオーガニック

14,300円 → 12,155円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


YOLU(ヨル)

【 2026年 福袋 】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント セット アウトバス ボディケア バスタブレット スキンケア 16点セット リラックスナイトリペア WEB限定

17,655円 → 11,470円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


BOTANIST(ボタニスト)

【 2026年 福袋 】 BOTANIST ボタニスト 福袋 シャンプー トリートメント ボディーソープ アウトバス 5点セット バウンシーボリューム

7,700円

※クーポン使用で2200円オフ

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



