スズキ新型「コンパクトSUV」に熱視線！ 豪華インテリア＆充実装備に「スズキとは思えない高級感！」の声も！ メーカー初のパワフルユニット搭載した「最上級のeビターラ」がスゴい！

スズキの小型SUV「新型eビターラ」に熱視線！

スズキが2025年9月16日に発表した新型コンパクトSUV「e-VITARA（eビターラ）」は、同社にとって初となる本格的なバッテリー式電気自動車（BEV）として大きな注目を集めています。

インドの拠点で生産され、世界100か国以上へ展開されるグローバル戦略車として位置づけられるeビターラですが、2026年1月16日の発売に先駆け、欧州ではすでに受注が開始されました。

【画像】超カッコいい！ これが高級感スゴい「スズキのコンパクトSUV」です！（30枚以上）

そんなeビターラに対して、さまざまな反響が寄せられています。

高級インテリア採用したスズキ新型「イービターラ」

新型eビターラは、新開発の電動専用プラットフォーム「HEARTECT-e」を採用し、モーターなどの駆動系を一体化した「eAxle」を搭載することで、効率的なスペース利用と高い走行性能を実現しました。

ラインナップは49kWhバッテリーの「X」と、61kWhの大容量バッテリーを積む上級の「Z」という2つのグレードで構成されており、特に最上級モデルである「Z 4WD」に熱い視線が注がれています。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mmと扱いやすく、最低地上高を185mm確保することで、都市部からアウトドアまで幅広く対応できる設計としました。

インテリアや装備面でも進化が見られます。「ハイテク＆アドベンチャー」をテーマにした内外装に加え、Zグレードにはガラスルーフや「Infinity」オーディオシステムなどの豪華装備を採用。

さらに、全車に標準装備された「スズキ セーフティ サポート」や全方位モニターにより、安全性も十分に確保されています。

走行性能に関しては、Z 4WDに搭載された電動4WDシステム「ALLGRIP-e」が路面状況に応じて前後輪を緻密に制御し、雪道などの悪路でも安定した走りを提供します。

なお、4WDは日本仕様のみに設定されます。

バッテリーには安全性と長寿命に定評のあるリン酸鉄リチウムイオンを採用し、最大472kmの航続距離を実現しました。

最上級のZ 4WDの価格（消費税込）は492万8000円ですが、CEV補助金を適用すれば実質約405万円で購入可能です。

ネット上では「スズキとは思えない高級感」「補助金込みなら手が届く」「実用性とデザインのバランスが良い」といった好意的な声が多く、スズキらしいコストパフォーマンスの高さへ期待が高まっています。