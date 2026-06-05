戦争は銃だけで行われるわけではない。中国の「本当の狙い」に気づいた日韓が取った策とは？経済安保の裏側を描く短期集中連載スタート。中国が展開する「レアアースの武器化」レアアースや半導体の材料などの「経済産品」が、国家の武器となる時代になった。覇権国家と化した中国は、希少資源の輸出を意図的に止めて、相手国のサプライチェーンを揺さぶる。レアアースなどの供給を絞れば、電機や自動車、化学産業はたちまち立ち