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上半期のグランプリ「第67回宝塚記念」1週前追い切りが発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 上半期のグランプリ「第67回宝塚記念」の1週前追い切りが4日、行われた
  • 昨年の最優秀3歳牡馬ミュージアムマイルは、CWコースで併せ馬
  • モカラマーズを3馬身差追走し、直線はしっかり追われて併入に持ち込んだ
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