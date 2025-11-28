【一番くじ】マリオ＆ヨッシーのぬいぐるみや実用的な景品がラインアップ！
ハズレなしのキャラクターくじの新作「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ＆フレンズ」を全国のセブン‐イレブン店舗で11月28日（金）より発売された。
＞＞＞一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ景品をチェック！（写真7点）
A賞はマリオのおしゃべりぬいぐるみ。マリオのお腹を押すと、『Mamma mia！』『Here we go！』など、おなじみのセリフ5種類をランダムにしゃべる。さらにセリフとは別に、マリオが無敵になるあの音楽も収録されている。
そして本くじのテーマは「いつも一緒マリオ＆フレンズ」。B賞「キノピオのティッシュケース」やC賞「収納ポケット付きブランケット」など、毎日がワクワク楽しくなるアイテムがそろっている。
さらにD賞は「グラスコレクション」、E賞は「巾着／タオルコレクション」、F賞は「アイテム小皿コレクション」、G賞は「ジッパーバッグコレクション」と、日常に寄り添った実用的なアイテムがラインアップ。
ラストワン賞には、タマゴをぎゅっと抱えてちょこんとお座りした姿がとても可愛いヨッシーのぬいぐるみ。
また、くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「マリオ＆ヨッシーぬいぐるみセット」が当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年2月末日まで。
（C） Nintendo
＞＞＞一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ景品をチェック！（写真7点）
A賞はマリオのおしゃべりぬいぐるみ。マリオのお腹を押すと、『Mamma mia！』『Here we go！』など、おなじみのセリフ5種類をランダムにしゃべる。さらにセリフとは別に、マリオが無敵になるあの音楽も収録されている。
さらにD賞は「グラスコレクション」、E賞は「巾着／タオルコレクション」、F賞は「アイテム小皿コレクション」、G賞は「ジッパーバッグコレクション」と、日常に寄り添った実用的なアイテムがラインアップ。
ラストワン賞には、タマゴをぎゅっと抱えてちょこんとお座りした姿がとても可愛いヨッシーのぬいぐるみ。
また、くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「マリオ＆ヨッシーぬいぐるみセット」が当たるダブルチャンスキャンペーンも実施される。当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年2月末日まで。
（C） Nintendo