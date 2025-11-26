【一覧】Amazonブラックフライデー開催中！ここでしか買えない「Amazon限定商品」まとめ
今回はガジェットから飲食料品まで、Amazon限定のアイテムを幅広くご紹介。人気商品ばかりなので、売り切れ必至です！
歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味
1,098円 → 845円（23%オフ）
クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ
【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭
878円 → 613円（30%オフ）
クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ
Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】
2,219円 → 1,599円（28%オフ）
素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.52L
ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品]
1,298円 → 1,038円（20%オフ）
洗剤では落ちない汚れ・ニオイに。衣料用漂白剤「ワイドハイター」
ワイドハイター 【ケース販売】EXパワー 業務用 専用箱(花王プロフェッショナルシリーズ) クリア 2本パック 4.5L×2 本入り 【Amazon.co.jp限定】
4,930円 → 3,418円（31%オフ）
洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」
カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】
1,111円 → 699円（37%オフ）
汚れを一発洗浄！アタックゼロのパーフェクトスティック76本入り
さらさらケア パンツL（9〜14kg）224枚（56枚×4パック）
【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (9~14kg) 224枚(56枚×4パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】
8,280円 → 6,624円（20%オフ）
おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」
[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に
3,290円 → 2,260円（31%オフ）
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味
998円 → 864円（13%オフ）
まとめ買いで備えて安心。サントリーのミネラルウォーター
サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本 南アルプス 【Amazon.co.jp限定】まとめ売り実施中
1,476円 → 1,107円（25%オフ）
味わいすっきりで食事にもぴったり。ラベルレスの「爽健美茶」
[Amazon限定ブランド]CCL 爽健美茶ラベルレス2LPET×8本
1,664円 → 1,331円（20%オフ）
クーポン利用でさらに134円オフ
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本
1,664円 → 1,331円（20%オフ）
クーポン利用でさらに134円オフ
まろやかですっきりとした味わい。キッコーマン「おいしい無調整豆乳」
【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本
1,729円 → 1,210円（30%オフ）
常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本
【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本
2,970円 → 1,969円（34%オフ）
血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
2,970円 → 2,524円（15%オフ）
エナジードリンクの定番「レッドブル」
【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本
5,132円 → 3,600円（30%オフ）
濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】
5,348円 → 4,280円（20%オフ）
体の中から温まる。クノールのカップスープ8種24食セット
クノール カップスープ 8種24食セット アソート 詰め合わせ 温朝食 野菜 大容量 非常食 インスタント【Amazon.co.jp限定】
1,977円 → 1,482円（25%オフ）
ボディとVIOに対応。男女兼用で使えるブラウンの脱毛器
【正規品】ブラウン 脱毛器 シルクエキスパート Pro5 【Amazon.co.jp限定】 光脱毛器 PL5387 【業界最高峰パワー x 刺激レス】 医療機関テスト済み IPL 男女兼用 VIO対応 たった3回で効果実感 365日ツルすべ肌へ 光美容器
103,799円 → 49,800円（52%オフ）
シャープな切れ味が長持ち。フィリップスの電気シェーバー
【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (27枚刃・回転式・お風呂剃り&丸洗い可) S5445/03 ブラック 【Amazon.co.jp限定】
13,200円 → 6,660円（50%オフ）
電動初心者にもおすすめ。ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」
ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】
11,800円 → 5,980円（49%オフ）
ケルヒャー（Karcher）のコードレス高圧洗浄機
一台三役。Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「V8 Origin」
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。ダイソン エントリーモデル。】
40,700円 → 26,984円（34%オフ）
Shark（シャーク）の自動ゴミ収集ドック付きスティッククリーナー
【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 自動ゴミ収集ドック付き スティック クリーナー CS850JBLAE EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレス掃除機 自動 ゴミ収集ドック コードレススティック スティッククリーナー 充電式 cs850J ノルディックブルー
56,980円 → 36,800円（35%オフ）
「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機
【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h
24,980円 → 19,800円（21%オフ）
オフィス搭載。Lenovoのノートパソコン
一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール
超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB
【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
19,980円 → 16,889円（15%オフ）
その他のおすすめ商品
Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応
184,800円 → 161,820円（12%オフ）
REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)
3,980円 → 3,781円（5%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
