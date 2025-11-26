【一覧】Amazonブラックフライデー開催中！ここでしか買えない「Amazon限定商品」まとめ
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。

今回はガジェットから飲食料品まで、Amazon限定のアイテムを幅広くご紹介。人気商品ばかりなので、売り切れ必至です！

歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン


LISTERINE(リステリン)

【Amazon.co.jp限定】 LISTERINE(リステリン) リステリン トータルケアプラス 1000ml+100mlセット マウスウォッシュ 液体歯磨 原因菌殺菌(アルコール含む) 医薬部外品 薬用 クリーンミント味

1,098円 → 845円（23%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


クリアな息と白い歯へ。NONIO（ノニオ）の薬用ハミガキ


NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

878円 → 613円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


クリーミーな泡でもっちり肌へ。Dove（ダヴ）のボディソープ


Dove

Dove(ダヴ) ボディーソープ プレミアムモイスチャーケア 大容量 詰替 8.5個分 2.8kg 瞬間浸透うるおいミルク トリプルセラミド配合 乾燥肌 保湿 濃密泡 【Amazon.co.jp限定】

2,219円 → 1,599円（28%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


素肌と同じ弱酸性。「ビオレu 泡ハンドソープ」大容量の1.52L


ビオレu

ビオレｕ 泡 ハンドソープ つめかえ用 1.52Ｌ 【Amazon.co.jp限定】 [医薬部外品]

1,298円 → 1,038円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


洗剤では落ちない汚れ・ニオイに。衣料用漂白剤「ワイドハイター」


ワイドハイター

ワイドハイター 【ケース販売】EXパワー 業務用 専用箱(花王プロフェッショナルシリーズ) クリア 2本パック 4.5L×2 本入り 【Amazon.co.jp限定】

4,930円 → 3,418円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


洗濯物を洗ったのに臭い？ そんなときは「洗たく槽カビキラー」


カビキラー

カビキラー 洗濯槽クリーナー 液体 550g×3本 お掃除手袋つき カビ取り 除菌 ドラム式対応 つけおき不要 すくい取り不要 まとめ買い 【Amazon.co.jp 限定】

1,111円 → 699円（37%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


汚れを一発洗浄！アタックゼロのパーフェクトスティック76本入り


アタック

【Amazon.co.jp限定】アタックZERO パーフェクトスティック 76本入り

2,136円 → 1,782円（17%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


さらさらケア パンツL（9〜14kg）224枚（56枚×4パック）


パンパース

【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (9~14kg) 224枚(56枚×4パック) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】

8,280円 → 6,624円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


おなかの調子を整える。大正製薬の「新ビオフェルミンS錠」


ビオフェルミン

[指定医薬部外品] 大正製薬 新ビオフェルミンS錠 550錠 61日分整腸剤【Amazon.co.jp限定】 [乳酸菌/ビフィズス菌/フェーカリス菌/アシドフィルス菌 配合] 腸内フローラ改善 便秘や軟便に

3,290円 → 2,260円（31%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル


い・ろ・は・す（I LOHAS）

[Amazon限定ブランド]CCL い・ろ・は・すラベルレス 2LPET ×8本 ミネラルウォーター 無味

998円 → 864円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


まとめ買いで備えて安心。サントリーのミネラルウォーター


天然水

サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本 南アルプス 【Amazon.co.jp限定】まとめ売り実施中

1,476円 → 1,107円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


味わいすっきりで食事にもぴったり。ラベルレスの「爽健美茶」


爽健美茶

[Amazon限定ブランド]CCL 爽健美茶ラベルレス2LPET×8本

1,664円 → 1,331円（20%オフ）
クーポン利用でさらに134円オフ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」


爽健美茶

【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本

1,664円 → 1,331円（20%オフ）
クーポン利用でさらに134円オフ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


まろやかですっきりとした味わい。キッコーマン「おいしい無調整豆乳」


SOYMILK DAYS(ソイミルク デイズ)

【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本

1,729円 → 1,210円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本


1日分の野菜

【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本

2,970円 → 1,969円（34%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】

2,970円 → 2,524円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

【Amazon.co.jp限定】レッドブル エナジードリンク 250mlx24本

5,132円 → 3,600円（30%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味


ザバス

ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 1kg 明治【Amazon.co.jp限定】

5,348円 → 4,280円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


体の中から温まる。クノールのカップスープ8種24食セット


クノール

クノール カップスープ 8種24食セット アソート 詰め合わせ 温朝食 野菜 大容量 非常食 インスタント【Amazon.co.jp限定】

1,977円 → 1,482円（25%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ボディとVIOに対応。男女兼用で使えるブラウンの脱毛器


Braun

【正規品】ブラウン 脱毛器 シルクエキスパート Pro5 【Amazon.co.jp限定】 光脱毛器 PL5387 【業界最高峰パワー x 刺激レス】 医療機関テスト済み IPL 男女兼用 VIO対応 たった3回で効果実感 365日ツルすべ肌へ 光美容器

103,799円 → 49,800円（52%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


シャープな切れ味が長持ち。フィリップスの電気シェーバー


PHILIPS

【肌にやさしい】フィリップス 電動シェーバー 5000シリーズ 電動 髭剃り メンズ (27枚刃・回転式・お風呂剃り&丸洗い可) S5445/03 ブラック 【Amazon.co.jp限定】

13,200円 → 6,660円（50%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


電動初心者にもおすすめ。ブラウンの電動歯ブラシ「オーラルB iO2S」


Braun

ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB iO2S (電動初心者の決定版) iOS21D90BK ブラック 【Amazon.co.jp 限定】

11,800円 → 5,980円（49%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ケルヒャー（Karcher）のコードレス高圧洗浄機


ケルヒャー(Karcher)

【Amazon.co.jp限定】ケルヒャー(Karcher) コードレス高圧洗浄機 OC 5 Handy CB USB-C充電式(10W以上推奨) 水道接続不要/丈夫なホース 高性能5in1ノズル 安全ロック機能搭載 薄型バッテリー ペットボトル使用可能 簡単セットアップ/ハンディ モバイル コンパクト 軽量/洗車 ベランダ 玄関 1.328-143.0

14,980円 → 12,999円（13%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


一台三役。Dyson（ダイソン）のコードレス掃除機「V8 Origin」


Dyson(ダイソン)

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Origin (SV25 RD2 AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【変わらないパワフルな吸引力。ダイソン エントリーモデル。】

40,700円 → 26,984円（34%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Shark（シャーク）の自動ゴミ収集ドック付きスティッククリーナー


Shark

【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 自動ゴミ収集ドック付き スティック クリーナー CS850JBLAE EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレス掃除機 自動 ゴミ収集ドック コードレススティック スティッククリーナー 充電式 cs850J ノルディックブルー

56,980円 → 36,800円（35%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


「プラズマクラスター7000」を搭載した空気清浄機


シャープ(SHARP)

【Amazon.co.jp限定】 シャープ 加湿 空気清浄機 KC-S50W-W プラズマクラスター 7000 浮遊ウィルス 花粉 空気浄化 おすすめ畳数 13畳 加湿量 500mL/h

24,980円 → 19,800円（21%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


オフィス搭載。Lenovoのノートパソコン


Lenovo

【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載 13420H メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.1時間 重量1.39kg ルナグレー 83K00072JP ノートPC

133,100円 → 89,800円（33%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール


Logicool(ロジクール)

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

7,700円 → 5,180円（33%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB


SanDisk

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証

19,980円 → 16,889円（15%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


その他のおすすめ商品


Apple(アップル)

Apple iPhone 16 Plus (512 GB) - ピンク SIMフリー 5G対応

184,800円 → 161,820円（12%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠

1,540円 → 1,232円（20%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


REYS

REYS レイズ ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (カフェオレ風味)

3,980円 → 3,781円（5%オフ）

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります