¥»¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ïºå¿ÀÀª¤¬7¿Í¡ª¡¡¥ê¡¼¥°72Ç¯¤Ö¤êºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¡¡µð¿ÍÀô¸ý¡¢ÃæÆü²¬ÎÓ¤¬ÆÈÀêÁË»ß
¡¡2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹É½¾´Áª¼ê¤ÎÎ¾¥ê¡¼¥°¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿ºå¿ÀÀª¤¬9¿ÍÃæ¡¢¼Â¤Ë7¿Í¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡¢º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡¢¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¤¬Áª½Ð¡£Æ±°ì¥Á¡¼¥à¤«¤é7Áª¼ê¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Î¤Ï1953Ç¯¤Îµð¿Í°ÊÍè72Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À°Ê³°¤«¤é¤ÏÍ··â¼ê¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë¤¬½é¡¢³°Ìî¼ê¤Î²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£DeNA¡¢¹Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¤Ï¼õ¾Þ¼Ô¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Ï»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Îº´Æ£µ±¤Ç269É¼¡ÊÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô275¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç³°Ìî¼êÉôÌç¡¦¿¹²¼¤Î266É¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¡¢Áí¹çÎÏ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¾Þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼õ¾Þ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´Æ£µ±¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê1Ç¯´Ö¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅöÁ³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¡¦Àô¸ý¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃæÆü¡¦²¬ÎÓ¤Ï¡Ö2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¾Þ¤È¤¤¤¦ÂçÊÑ¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¥Á¡¼¥à¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Î¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê
¢¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦Â¼¾åðó¼ù(¿À)½é¡¡192É¼
Êá¼ê¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏº(¿À)½é¡¡258É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦Âç»³ÍªÊå(¿À)¢2Ç¯¤Ö¤ê¡¡265É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ÃæÌîÂóÌ´(¿À)½é¡ÊÍ··â¼ê¤Ç1ÅÙ¡Ë¡¡262É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±ÌÀ(¿À)½é¡¡269É¼
Í··â¼ê¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ(µð)½é¡¡198É¼
³°Ìî¼ê¡¦¿¹²¼æÆÂÀ(¿À)½é¡¡266É¼
³°Ìî¼ê¡¦¶áËÜ¸÷»Ê(¿À)¥5Ç¯Ï¢Â³¡¡245É¼
³°Ìî¼ê¡¦²¬ÎÓÍ¦´õ(Ãæ)£2Ç¯¤Ö¤ê¡¡244É¼
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°
Åê¼ê¡¦£Ì¡¥¥â¥¤¥Í¥í(¥½)½é¡¡155É¼
Êá¼ê¡¦¼ã·î·òÌð(¥ª)½é¡¡169É¼
°ìÎÝ¼ê¡¦£Ô¡¥¥Í¥Ó¥ó(À¾)½é¡¡194É¼
ÆóÎÝ¼ê¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®(¥½)½é¡¡211É¼
»°ÎÝ¼ê¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±(³Ú)½é¡¡165É¼
Í··â¼ê¡¦½¡»³ÎÝ¡Ê³Ú¡Ë½é¡¡98É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÌøÄ®Ã£(¥½)½é¡¡226É¼
³°Ìî¼ê¡¦ÃæÀî¡¡·½ÂÀ(¥ª)½é¡¡155É¼
³°Ìî¼ê¡¦¼þÅìÍ¤µþ¡Ê¥½¡Ë¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡92É¼
DH¡¦£Æ¡¥¥ì¥¤¥¨¥¹(Æü)¢2Ç¯Ï¢Â³¡¡228É¼
¢¨´Ý¿ô»ú¤Ï¼õ¾Þ²ó¿ô