YouTuberのSHO【Traveler】が「【衝撃】観光地が消える日本…高山だけ“40年前の店が生き残った理由”がヤバかった【昔のるるぶ旅】」を公開しました。43年前に発行された旅行雑誌「るるぶ」だけを頼りに、スマートフォンを使わずに岐阜県高山市を旅する企画です。

SHO氏は、江戸時代の街並みが残る「飛騨の小京都」高山で、43年前のガイドブックに載っている店が今も存在するかを調査します。最初に訪れたのは駅前の喫茶店「if」。アンティークの家具や時計が並ぶ店内は、創業当時の昭和の雰囲気を色濃く残していました。

続いて、高山の名物「みたらし団子」の店を探します。ガイドブックに掲載されていた「二四三屋（ふじみや）」は76年前から続く老舗で、現在も営業していました。しかし、SHO氏が地元の人に話を聞くと、手間がかかる団子屋は減り、より単価の高い飛騨牛の串焼きなどを扱う店が増えたという事実が明らかになります。一方で、古い街並みが保存されている「三町筋」では、ガイドブックに載っていた酒蔵や民芸品店が数多く残っており、43年前と変わらない風景が広がっていました。旅の最後に訪れたのは、中華そばの店「まさご」。創業昭和13年という高山ラーメン発祥の店で、こちらも当時の姿のまま営業を続けていました。

昔ながらの味や風景を守り続ける店がある一方、時代の変化とともに新しい名物が生まれる高山の姿は、旅の面白さを再発見させてくれます。古いガイドブックを片手に、タイムスリップするような旅に出てみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

01:03

43年前の「るるぶ」で高山の旅がスタート
04:39

【奇跡】ガイドブック掲載の喫茶店「if」を発見
12:44

地元民が語る、団子屋が消え飛騨牛の店が増えた理由
25:10

創業85年！高山ラーメン発祥の店「まさご」へ

