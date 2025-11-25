¤³¤ì¡Ö¿å¿¡¤¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ö¾²Àö¾ô¡×¤À¡£Anker¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë #Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼
¶áÇ¯¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¡ÖÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬¤ä¤ë¤è¤ê¥¥ì¥¤¡×¤ÊÎÎ°è¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëAnker¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É Eufy¡Ê¥æ¡¼¥Õ¥£¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤ÎºÇÁ°Àþ¡£
ÆÃ¤Ë¥á¥¤¥ó¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖEufy Robot Vacuum Omni E25¡×¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤Êµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ê¾²ÁÝ½ü¤Ï¤¹¤Ù¤ÆEufy¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÇ¯Ëö¤ò¤¹¤´¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë0»þ¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Ë¤«¤±¤ÆAmazon¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAmazon ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾²Àö¾ô¡×¡£ÂÅ¶¨¤Ê¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÝ½üÎÏ
Anker¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖEufy Robot Vacuum Omni E25¡×¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿å¿¡¤¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¾²Àö¾ô¡×¡£
Ìó29cm¤ÎÉý¹¥í¡¼¥é¡¼¥â¥Ã¥×¤¬¡¢Ìó1.5kg¤Î°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é²óÅ¾¤·¡¢¾²¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤â¡Ö²¡¤·¤Æ¿¡¤¯¡×¤³¤È¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë½üµî¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸¤¤¤Î¤¬¡¢¿å¿¡¤¤·¤Ê¤¬¤é¥â¥Ã¥×¼«ÂÎ¤òÀö¾ô¤¹¤ë¡ÖHydroJet™ ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡£±ø¤ì¤¿¥â¥Ã¥×¤Ç¾²¤ò¿¡¤¹¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁÝ½ü¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µÛ°úÎÏ¤âºÇÂç20000Pa¤È°µÅÝÅª¡£¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î±ü¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÈùºÙ¤Ê¥´¥ß¤ä¥Ú¥Ã¥È¤ÎÌÓ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÛ¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¸¤µ¤È¼ê´Ö¤Îºï¸º¤âÁ´¤¯È´¤«¤ê¤Ê¤·
ÁÝ½üÀÇ½¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¾ã³²Êª¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖEufy Robot Vacuum Omni E25¡×¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
AI.See™ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É200¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾ã³²Êª¤òAI¥«¥á¥é¤¬Åª³Î¤ËÇ§¼±¤·¡¢¸¤¯²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£iPath™ ¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë´Ö¼è¤ê¤òÇÄ°®¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÉô²°¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥ë¡¼¥È¤ÇÁÝ½ü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ä¥·¥ó¥×¥ë¥â¥Ç¥ë¤â¤ªÆÀ¤Ë
¡ÖEufy Robot Vacuum Omni E25¡×¤Û¤É¤ÎÄ¶Â¿µ¡Ç½¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸¤¯ÁÝ½ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î2¥â¥Ç¥ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤½¤í¤Ã¤¿ÄêÈÖ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖEufy X10 Pro Omni¡×
Eufy¤ÎÄêÈÖ¡¦¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖEufy X10 Pro Omni¡×¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Á¤é¤ÏÌó1kg¤Î°µ¤ò²Ã¤¨¤ë¡Ö²Ã°µ¼°¥Ç¥å¥¢¥ë²óÅ¾¥â¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤¬»¨¶Ò¤¬¤±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾²¤ò¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÇÂç8000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤¹¡£
Omni E25¤ÈÆ±ÍÍ¤ËAI.See™ ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¾ã³²Êª²óÈò¤ä¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¥â¥Ã¥×¤ò¼«Æ°¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Á´¼«Æ°¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥´¥ß¼ý½¸¡¢¥â¥Ã¥×Àö¾ô¡¦´¥Áç¡Ë¤ä¡¢ÌÓ¤¬¤é¤ß½üµî¥·¥¹¥Æ¥à¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍß¤·¤¤µ¡Ç½¡×¤¬¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
´ðËÜÀÇ½¤ÈÇö·¿Àß·×¤òÎ¾Î©¡ÖEufy Robot Vacuum Auto-Empty C10¡×
¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡ÖEufy Robot Vacuum Auto-Empty C10¡×¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£Ìó7.2cm¤ÎÇö·¿¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ê¤É¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÇÁÝ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°¥´¥ß¼ý½¸¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤äiPath™ ¥ì¡¼¥¶¡¼¡¦¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÌÓ¤¬¤é¤ß½üµî¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¿½Ì¥µ¥¤¥É¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤Îµ¡Ç½¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅëºÜ¡£ºÇÂç4000Pa¤ÎµÛ°úÎÏ¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤ÎÂçÁÝ½ü¤òµ¡¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡¢¥µ¥Öµ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
