¡ÚPR¡Û³¤Æñ»ö¸Î¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ã³¤¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î10¤ÎÌóÂ«¡Ã¥è¥Ã¥È¡¦¥Üー¥È¤Î»¨»ï¡¿·î´©¡ØKazi¡Ù2025Ç¯12·î¹æ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTubeÆ°²è¡Ø³¤Æñ»ö¸Î¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ã³¤¤Ç»à¤Ê¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î10¤ÎÌóÂ«¡Ã·î´©¡ØKazi¡Ù2025Ç¯12·î¹æ ÆâÍÆ¾Ò²ð¡Ù¤Ç¡¢·î´©KaziÊÔ½¸¥Áー¥Õ¤ÎÃæÂ¼¹ä»Ê»á¤ÈÊÔ½¸Éô¤ÎÍ²ì¹ÒÊ¿»á¡¢¤½¤·¤Æ¥è¥Ã¥È¡Ò¥Æ¥Æ¥£¥¹¡Ó¥ªー¥Êー¤Î»ù¶ÌèßÊ¿»á¤¬¡¢°ÂÁ´ÆÃ½¸¹æ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍî¿å¼Â¸³¡×¤ä¡¢¶áÇ¯Â¿È¯¤¹¤ë³¤Æñ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢ÃæÂ¼»á¤ÈÍ²ì»á¤¬¡Öº£²ó¡¢Kazi12·î¹æ¤Ï°ÂÁ´ÆÃ½¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íî¿å¼Â¸³¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Â¸³¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£»ù¶Ì»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥è¥Ã¥È¤«¤é¼«¤éÍî¤Á¤ÆÌá¤ë²á¹ó¤Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö³¤¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢¥è¥Ã¥È¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤ÇÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤·¤´¤òÅÐ¤ë¡¢¤³¤ÎÆ°ºî¤¬¤È¤Æ¤âÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢20²ó¤Ë¤âµÚ¤ÖÍî¿å¼Â¸³¤ÎÂÎÎÏ¾ÃÌ×¤òËÜ²»¤ÇÅÇÏª¡£¡ÖÍî¿å¤Ï¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸½¾ì¤Î¼Â´¶¤È¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
»ù¶Ì»á¤Ï²áµî¤Î»ö¸ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥¯¥ëー¤¬³¤¤ËÍî¤Á¤¿»þ¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¤ÎÂ®¤µ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Þ¤¢¡¢Â®¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ÐÂ®¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆ°ÍÉ¤ÈÂÐ±þ¤ò²ó¸Ü¡£¡ÖÉ¬¤º¤·¤âºÇ½é¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥ê¥«¥Ð¥êー¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢·Ð¸³Â§¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤Ç¤Ï¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥¸¥ã¥¤¥Ö¤Ç¥á¥¤¥ó¥·ー¥È¤¬¼ó¶Ú¤ËÅö¤¿¤ê²Ð½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥±ー¥¹¡×¤ä¡Ö»Ø¼¨·ÏÅý¤Îº®Íð¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Íî¿å»ö¸Î¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿½ÅÂç»ö¸Î¤ÎÇØ·Ê¤È¶µ·±¤òÀ¸¤ÎÀ¼¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£¡Ö°ì¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼êÆ°·Ï¤ò°®¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¡¢¡ÖÆ°Àþ¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÍ²ì»á¤â¶¯Ä´¡£ÊÔ½¸Éô¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ñー¥Ä¤ÎÁªÂò¤äÆü¾ïÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ê¥ó¥°¥Ô¥ó¤ä³ä¤ê¥Ô¥ó¤ÎÄê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¡×¤È¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃÎ¸«¤â¸ò¤¨¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËÈ¯À¸¤·Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤¼ÂÎã¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÁ¥¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥»ー¥éー³¦·¨¤Î¡È¿ÀÏÃ¡É¤¬Êø¤ì¤¿»ö¼Â¤ò½Å¤¯¾Ò²ð¡£ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë°ÂÁ´°Õ¼±¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
·î´©Kazi12·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢10ÁÈ¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¼Â¸³¡¦¸¡¾Ú¤òÆÃ½¸¡£³¤¤ÇÍ·¤ÖÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü·î´©Kazi¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂÉ¼Ò¸ø¼°¥Úー¥¸¤«¤é
https://www.kazi.co.jp/
¡ü·î´©Kazi¤Î¾ÜºÙ¤ÏÂÉ¼Ò¸ø¼°¥Úー¥¸¤«¤é
https://www.kazi.co.jp/
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
