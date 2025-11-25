ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤Î¾¾ËÜ¹ä¡¡µð¿Í°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¡ª³°Ìî¼éÈ÷¤ËÄêÉ¾¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×Äó¼¨¤«
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¡¢µð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë°Õ»×¤ò¸Ç¤á¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤âÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤¹¤ë¡£µð¿ÍÂ¦¤Ï¸ò¾Ä²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¤ËÂ¨Æü¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¡¢À¶¿åÎ´¹Ô¡¢µµ°æÁ±¹Ô¤é¶¯ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö9¡×¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£22Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤¬¡¢·Ñ¾µ¤·¤ÆÇØÉé¤¦¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ï¹Í¤Ë½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤¿¾¾ËÜ¹ä¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿´¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖËÍ¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»°¦¤È¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¸å¤ÏºÇ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ÇÀ¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¿·Å·ÃÏ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢ÂèÆó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡11Æü¤Î¸¢Íø¹Ô»È¤«¤éÌó2½µ´Ö¡¢Çº¤ßÈ´¤¤¤¿¡£²²Â¬¤â´Þ¤á¤¿¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¿´¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¡£14Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿µåÃÄ¤Ø¤Î°¦Ãå¤Ï¶¯¤¤¡£¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¤È¤Îå«¤â¿¼¤¤¡£¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁá¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ÄÎ±¤¹¤ëÁªÂò»è¤â»Ä¤·¤¿¡£Ìîµå¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î´ôÏ©¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ëö¤Ë½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ïµð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂ¦¤ÎÇ®°Õ¤â¶Á¤¤¤¿¡£¸ò¾Ä²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¤ËÂ¨¥¢¥¿¥Ã¥¯¡£½é¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢À¶¿åÎ´¹Ô¤äµµ°æÁ±¹Ô¤é¤¬¸½Ìò»þÂå¤ËÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ9¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Ë²¿ÅÙ¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Ê¤ÉÂç¤Îµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜ¹ä¡£ÂÇ·â¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ç¤ËÃæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿³°Ìî¼éÈ÷¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£º£µ¨8¿Í¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ·ø¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤«¤é°ÜÀÒ¤¢¤ê¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµÄ¾¡¢¡Ê¹ñÆâFA¸¢¤ò¡Ë¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÏËÜ²»¤À¡£ÆüËÜ¥Ï¥àÂ¦¤«¤é¤ÏÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÀþ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤òÍÑ°Õ¤·¤¿µð¿ÍÂ¦¤È¤Î¾ò·ï¤Î³«¤¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇËä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Äëµþ¤«¤é11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£17Ç¯¤Ë½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥±¥¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤ë»þ´ü¤â²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿22Ç¯¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·À¤Î¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬³«²Ö¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦347¤Ç½é¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¾¯¤·¡¢º£µ¨¤Ï66»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦188¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¼«ÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥×¥ì¡¼´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤â¾µÃÎ¤Ç²¼¤·¤¿·èÃÇ¡£ËÌ³¤Æ»¤¬°é¤ó¤À¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¤¡¢¿·Å·ÃÏ¤ËÂèÆó¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ë¡£
¡¡¡þ¾¾ËÜ¡¡¹ä¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤´¤¦¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë8·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£Äëµþ¤Ç¤Ï3Ç¯²Æ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤Æ¤Ê¤É3ÅÙ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþÃÄ¡£15Ç¯¤ËÆâÌî¼ê¤«¤é³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¡£22Ç¯¤ËÂÇÎ¨¡¦347¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢84¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢ãÀèÈ¯½Ð¾ìºÇÂ¿37»î¹ç¤â¡Ä¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÂàÃÄÇ»¸ü¢äµð¿Í¤Îº£µ¨¤Î³°Ìî¿Ø¤Ï¡¢³«Ëë¤Ï´Ý¤Î¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢º¸Íã¡¦¼ãÎÓ¡¢Ãæ·ø¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢±¦Íã¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£³°Ìî¤Ç¤ÎºÇÂ¿½Ð¾ì¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î113»î¹ç¤Ç¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ï´Ý¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é³°Ìî¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ãæ»³¤Î3Áª¼ê¤¬¼ç¤ËÌ³¤á¤¿¡£ÆÃ¤ËÃæ·ø¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬ÂàÃÄÇ»¸ü¤Ê¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î37»î¹ç¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Çº´¡¹ÌÚ27»î¹ç¡¢¥ª¥³¥¨26»î¹ç¤È¸ÇÄê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦µð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ9¡¡V9»þÂåÁ°¤ÎÀµÊá¼ê¡¦Æ£ÈøÌÐ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢µÈÅÄ¹§»Ê¡¢ÍÅÄ½¤»°¡¢Â¼ÅÄ¿¿°ì¤È¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÊá¼ê¤ÎÈÖ¹æ¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£02Ç¯¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ê¤É¤ÇÄÌ»»210ËÜÎÝÂÇ¤·¤¿¶¯ÂÇ¤Î1ÈÖ¡¦³°Ìî¼ê¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦À¶¿åÎ´¹Ô¡á¼Ì¿¿¡ã¾å¡ä¡á¤ÎÈÖ¹æ¤ò¡Ö35¡×¤«¤é¡Ö9¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¤½¤Î¸å¤Îµµ°æÁ±¹Ô¡áÆ±¡ã²¼¡ä¡á¤È¡¢¶¯ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤ÎÈÖ¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£22Ç¯¤Ï¾¾¸¶À»Ìï¤¬ÇØÉé¤¤¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï¶õ¤ÈÖ¡£