ÁÐ»Ò¥â¥Ç¥ë¡È¤ê¤«¤ê¤³¡É¤ê¤«¡¢·ëº§¤òÈ¯É½ ¤ªÁê¼ê¤È¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¸ø³«¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡ÛÁÐ»Ò¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¤ê¤«¤ê¤³¤Î¤ê¤«¡Ê»ÔÌîè½²Â¡¿25¡Ë¤¬¡¢11·î24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ëº§È¯É½¤Î25ºÐÁÐ»Ò¥â¥Ç¥ë¡¢½ãÇò¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤ªÁê¼ê¤ÈÌ©Ãå
¤ê¤«¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜÆü¡¢2025.11.24¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤â¤¤Ã¤È¤³¤Î¿Í°Ê¾å¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÁ°¤è¤ê¤âÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÄ»ú¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç ¤Ç¤â¾¯¤·¤À¤±¼ä¤·¤¯¤Æ...°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Æü¡¹¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤ÏDaisuke Fujii»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¡£½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤ªÁê¼ê¤È¥Ï¥°¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÍñÀÁÐÀ¸»ù¤Î»ÔÌîè½²Â¡Ê¤¤¤Á¤Î¡¦¤ê¤«¡Ë¤È»ÔÌîè½»Ò¡Ê¤¤¤Á¤Î¡¦¤ê¤³¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¡È¤ê¤«¤ê¤³¡É¤Ï¡¢2000Ç¯6·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£Æ°²è¶¦ÍSNS¡ØMixChannel¡Ù¡Ê¥ß¥¯¥Á¥ã¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÈÁÐ»Ò¥À¥ó¥¹¡É¤Ç°ìÌö¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£170cm¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Î³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¤ê¤«¤Ï¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡¢¤ê¤³¤Ï¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
