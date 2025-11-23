イマドキ女子お気に入り♡ 思い出がぎゅっと詰まった【ハイブラバッグ】特集

1年間の終わりに自分へのご褒美が欲しいコ、必見！今回は、Ray♥Influencerの土田小雪さんと新藤利佐さん、Ray♥Campus Girlの江口瑚乃果さんに、お気に入りの「ハイブラバッグ」を教えてもらいました。それぞれバッグには、思い出が詰まっているんだとか♡

LOVE BUZZ ITEM vol.46 THEME：『1軍バッグ』 Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。 今回は、お気に入りのハイブラバッグをお披露目♡ 大切な人からもらったものや、自分へのごほうびで買ったもの。 どのバッグにも、それぞれの思い出がぎゅっと詰まっていました。

Check! Ray♥Influencer・土田小雪 海外トレンドに敏感なミス青山2024ファイナリスト。 Instagram：@koyuki_tsuchida BRAND：MIU MIU ファッショナブルな質感にひと目惚れ 「就職祝いに親戚からもらった思い出のバッグです。エイジング加工のこなれ感が絶妙だから、デイリー使いしたくなるんです。 フロントにもサイドにもポケットがついていて、収納力抜群なのも◎」

Check! Ray♥Influencer・新藤利佐 168cmの高身長でスタイル抜群！リケジョな美人OL。 Instagram：@risa.shindo.620 BRAND：TOD’S 洗練されたムードをまとえるエレガントバッグ 「母が祖父からプレゼントしてもらったバッグを母とシェアしています♡ ゴールドのTOD’Sのロゴバックルがポイントで、カジュアルなコーデもたちまち洗練された印象に。コンパクトに見えて、意外とたっぷり入る！」

Check! Ray♥Campus Girl・江口瑚乃果 好きな系統はいろいろ♡ ファッション大好きなおしゃれガール。 Instagram：@konoka_eguchi BRAND：CHANEL ラグジュアリーな母からのおさがりバッグ 「小さい頃、母が使っていたヴィンテージバッグ。CHANELらしいキルティングとゴールドチェーンがクラシカルで可愛い！ デニムなど、カジュアルなコーデとあわせても、一気にパリジェンヌなガーリー感が作れます♡」

What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？ Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。 一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。 応募はこちらから♡ ※掲載アイテムはすべて本人私物です。

