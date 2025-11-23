Â¨¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë♡ ¥È¥ì¥ó¥É´¶¹â¤Þ¤ë¡Ú¥¹¥¨¡¼¥É¥ê¥Ü¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÛÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç4Áª
¤³¤ÎÅß¡¢¤Ò¤È¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤Ê¥¢¥¦¥¿¡¼¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤ËÂ¨¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥¨¡¼¥É¥ê¥Ü¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬¤°¤ó¤Ã¤È¹â¤Þ¤ë¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ê¤·♡
Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é♡
¥¹¥¨¡¼¥É¥ê¥Ü¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥À¥Ü¥Ã¤ÈÃåÍÑ¤Ç¤¤ëBIG¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡£¤È¤³¤È¤ó¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¾å¤Ë±©¿¥¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¨¡¼¥ÉÁÇºà¤À¤«¤é¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¡ª
Cordinate ¤ª¤·¤ã¤ì¾åµé¼Ô¥³¡¼¥Ç
¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ê¥Ô¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥³¡¼¥Ç¤Ë´Å¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¤ò¥Á¥é¸«¤»¤µ¤»¤Æ²Ä°¦¤µUP♡
Cordinate ÃË½÷¥¦¥±¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡ß¥¬¡¼¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë
½©Åß¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¥È¤Ç½÷¤Î»Ò¤é¤·¤µËþÅÀ♡ ¥·¥å¥·¥å¤ä¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥Ä¤Ê¤É¾®Êª¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯¡£
Cordinate ²¦Æ»¥â¥Æ¥³¡¼¥Ç
¥Õ¥ê¥ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð²¦Æ»¥â¥Æ¥³¡¼¥Ç¤¬Â¨´°À®¡ª¥Ö¥é¥¦¥ó¡ß¥°¥ì¡¼¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ª¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤ª¤¦♡
Cordinate ¿§»È¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¥³¡¼¥Ç
¥Ö¥ë¡¼¤ò¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ë¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤È¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ½÷¤ß¤âËº¤ì¤º¤Ë¡ª
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿²ÃÆ£»ÖÊæ¡ÊPEACE MONKEY¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø
ÃæÀî¹ÈÍÕ
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè