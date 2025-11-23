¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¼ÙËâ¤À¡×»ÒÏ¢¤ì¥Þ¥Þ¤ËÍí¤à¡¢ÀåÂÇ¤Á¤ª¤¸¤µ¤ó¡£¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷À¤Î¡ÈÄËÎõ¤Ê¤Ò¤È¸À¡É¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¨¤²½Ð¤·¤¿
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë³°½Ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë½Ö´Ö¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊì¿Æ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø
¤¢¤ëÆü¡¢¼çÉØ¤ÎÊÒ²¬ºÌÇµ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÍªÂÀ¤¯¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦8¥ö·î¡Ë¤ò¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤¬¤µ¤Û¤Éº®¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢50Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤«¤éÌµÍý¤ä¤ê³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ó¤À¤è¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤È¤«¼ÙËâ¤À¤Ã¤Ä¤Î¡×¤ÈÀåÂÇ¤Á¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÏª¹ü¤Ë·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢¡À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿´é¸«ÃÎ¤ê¤Î½÷À
¤¹¤ë¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î±ü¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤¯¤é¤¤¤Î½÷À¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ó¡© ¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë´é¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸Ã´Åö¤Î¿Í¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½÷À¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥ì¥¸ÂÇ¤Á¤¬Àµ³Î¤ÇÂ®¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÉÃÂ®¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹¥¤ó¤Ç¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤ÎÀåÂÇ¤Á¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¦¤ë¤»¡¼¤Ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤¬¾ì½ê¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»ö¼Â¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤í¡Ù¤Èº£ÅÙ¤Ï¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤ËÀåÂÇ¤Á¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤¹¤ë¤È¤½¤ó¤ÊÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢Â©»Ò¤ÎÍªÂÀ¤¯¤ó¤¬¥°¥º¤ê¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¹²¤Æ¤Æ¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡Á¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æâ¿´µ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÂà»¶¤µ¤»¤¿¡Ö½÷À¤Î¤Ò¤È¸À¡×
¡Ö¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤¬ÀåÂÇ¤Á¤ª¤¸¤µ¤ó¤òâË¤ß¤Ä¤±¡ØÂç¤¤¤À¼½Ð¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£´ï¤Î¾®¤µ¤¤ÃË¤Î¤¯¤»¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡© ¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¸«¤¿¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤¬µã¤¯¤è¡Ù¤ÈÍÞ¤¨¤¿À¼¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¥ä¥Ð¤¤¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤»ä¤Ï¿È¤ò½Ì¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤¹¤ë¤ÈÀåÂÇ¤Á¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¾®¤µ¤¯ÀåÂÇ¤Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µÞ¤Ë´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥½¥ï¥½¥ïÂÁá¤Ë¼¡¤Î³¬¤Ç¹ß¤ê¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÂ¿Ê¬ÀåÂÇ¤Á¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¡¢½÷À¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤âÂ©»Ò¤ÎÍªÂÀ¤¯¤ó¤¬¾ÍèÆ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ÈºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¡Ø»ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¥ì¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌ¾Á°¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ¼«Á³¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹Ãç¤Ë
¤½¤ì°ÊÍè¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯ÅÙ¤Ë¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹Ãç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤ÏÍªÂÀ¤ÎÌ¾Á°¤â³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡×
¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤ì¤«¤éºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤ËÆó¤ÎÂ¤òÆ§¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¡¢¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎÉ¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¿ô¤Î¡È¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¼ÙËâÇÉ¡É¤Î¿Í¤Ë¤Þ¤¿Áø¶ø¤·¤Æ¿´¤Ê¤¤¤Ò¤È¸À¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤¦¤È¡Ä¡Ä¡£º£¤Ç¤Ï¤è¤Û¤É¶õ¤¤¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¤·¤«¾è¤é¤Ê¤¤¤È¿´¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é²¿´ð¤Ç¤âº¬µ¤¶¯¤¯ÂÔ¤Ä»ÑÀª¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¡Ö¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ì¤¿
¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¾¯¿ôÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¿´¹½¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ÈºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥ì¥¸»Ò¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¤¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥á¥È¥ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¤¹¤ëºÌÇµ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÊ¸¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÎëÌÚ»í»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚ»í»Ò¡Û
Ì¡²è²È¡£¡Ø¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä±üÍÍ¸þ¤±¼ÂÏÃÌ¡²è»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃª¶¶¹°»ê¡£Ãø½ñ¡Ø½÷¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼ÄìÊÕ¾¯½÷¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£Twitter¡§@skippop
