°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öcomic¥¹¥Ô¥é¡×¡¢ÁÏ´©2¼þÇ¯¡ªSPµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«
¥Õ¥¡¥ó¥®¥ë¥É¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öcomic¥¹¥Ô¥é¡×¤ÎÁÏ´©2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¼¤È±ÇÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Öº£¤³¤³¤Ç½ä¤ê¹ç¤¦¡¢°ÛÀ¤³¦¤Î¡ÈÎø¡É¤È¡ÈËÁ¸±¡É¤Ë¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î²¼¡¢¡Öcomic¥¹¥Ô¥é¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤ò´©¹Ô¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤15ºîÉÊ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¡Úcomic¥¹¥Ô¥é2¼þÇ¯¡ÛµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼
¡û·ÇºÜºîÉÊ¾Ò²ð(Æ°²è·ÇºÜ½ç)
¢£¡Ø½¤ÍåÍÄ½÷¤Î±ÑÍºëý¡ÁÈ¾Ã¼¼Ô¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÍÃÊ¼¡¢ÍÄ½÷¤ËÅ¾À¸¤·¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡Á¡Ù
ºî²è¡§¤à¤é¤¿¤ó¡¿¸¶ºî¡§º»¾ë Î®
¢£¡Ø¹õÍÅ¤Î²Ö²Ç¡Á´÷¤ß·ù¤ï¤ì¤¿»ä¤¬Îä¹óÂç°Ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù
ºî²è¡§²»Ãæ¤µ¤ï¤¡¿¸¶ºî¡§µÜÇ·¤ß¤ä¤³
¢£¡Ø¼ö¤ï¤ì¸ø¼ß¤È¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²Ö²Ç¤ÎºÇ°¦º§¡Ù
ºî²è¡§Äõ¤è¤·¤Î¡¿¸¶ºî¡§ÏÄ²çÎ¶Èø
¢£¡ØÍ¾Ì¿Àë¹ð¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëº§Ìó¼ÔÍÍ¤È¤ÎºÇ´ü¤Î°ìÇ¯¡Ù
ºî²è¡§È¬¶¶¤Ï¤Á¡¿¸¶ºî¡§³¤Ìî¤Ï¤Ê
¢£¡Ø¸ô¼ßÎá¾î¥ê¥Ç¥£¥¢¤ÎÈþ¤·¤·èÃÇ¡ÁÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤«¤éº§ÌóÇË´þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Á¡Ù
ºî²è¡§¤¤è¤»¡¿¸¶ºî¡§åººé·é
¢£¡ØÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿²Ö²Ç¤Ï¡¢ÊÕ¶µ³»Î¤ÎÉÔ´ïÍÑ¤Ê°¦¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡Ù
ºî²è¡§·î²¼¡¿¸¶ºî¡§Ê¸Ìî¤µ¤È
¢£¡ØÏ£¶â½Ñ»Õ¤ÎÊÕ¶ºÆÀ¸¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¡ÁSµé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿¾¯½÷¤ò¤«¤Ð¤Ã¤¿¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤¹¡Á¡Ù
ºî²è¡§Ìï±ÊÀð¡¿¸¶ºî¡§»°·îèÁ
¢£¡ØÀöÇ¾¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿°ÌòÎá¾î¤Ç¤¹¤¬²È½Ð¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù
ºî²è¡§»¸²Ï¥ß¥Ä¥ë¡¿¸¶ºî¡§Ã«Ï»²Ö¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ËãÀè¤ß¤Á
¢£¡Ø¿ÈÂå¤ï¤êÎá¾î¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎä¹óÌµ»üÈá¤ÊÉ¹¤Î²¦»Ò¤Î°¦¤Ç¤·¤¿¡Ù
ºî²è¡§¹õÀî¤¯¤µ¤Ó¡¿¸¶ºî¡§¤ä¤¤¤¤â¤Û¤¯¤Û¤¯
¢£¡ØÌµÇ½¤ÈÄÉÊü¤µ¤ì¤¿ºÇ¼åËâË¡·õ»Î¡¢¼ö¤¤¤¬²ò¤±¤¿¤Î¤ÇºÇ¶¯¤ØÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡Ù
ºî²è¡§¸ÍÌÚÀ¥¥·¥å¥¦¡¿¸¶ºî¡§ÀÄ¶õ¤¢¤«¤Ê
¢£¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡Ú¥¹¥¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¡¢Ãç´Ö¤Î¥¹¥¥ë¤ò²òÊü¤·¤ÆºÇ¶¯¤ËÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡Ù
ºî²è¡§¤Ê¤«¤ª¡¿¸¶ºî¡§Á°ÅÄ»á
¢£¡ØÌõ¤¢¤êÍÄ½÷¡¢Å¾À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½¤Íå¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿»þ¡£¡Ù
ºî²è¡§¿¿À¾¤Þ¤ê¡¿¸¶ºî¡§Æ£°æ¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§½Õ¤¬Ìî¤«¤ª¤ë
¢£¡Ø¼¹»ö¤Ç¤¹¤¬¤Ê¤Ë¤«¡©¡ÁÍÄÆëÀ÷¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ä½÷¤ÈÀä±ï¤·¤¿¤é¡¢ÎÙ¹ñ¤Î¸þÆü°ª²¦½÷¤Ë½¦¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤³¤Î¿È¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡Á¡Ù
ºî²è¡§¤¢¤Þ¤Í¼þ¡¿¸¶ºî¡§¿¼»³Îë
¢£¡ØÍ¦¼Ô¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÔ¶ø¿¦¡Úæ«»Î¡Û¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¥¹¥¥ë¡ÚÌð°õ¡Û¤ÇºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡Ù
ºî²è¡§¤¿¤Ä¤Ò¤³¡¿¸¶ºî¡§ÇòÀÐ Í´õ
¢£¡Ø½øÈ×¤Ç»à¤ÌºÇ¶¯¤Î¥µ¥Ö¥¥ã¥é¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÃÎ¼±¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Ù
ºî²è¡§¥Þ¥¨D¡¿¸¶ºî¡§¿·¿Í
¡û¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼¤òÊü±Ç
¡Öcomic¥¹¥Ô¥é¡×ÁÏ´©2¼þÇ¯µÇ°¤·¤Æ¡¢Åìµþ¡¦¿·½É±ØÅì¸ý¤ÎÂç·¿³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó(YUNIKA VISION)¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëµÇ°¥à¡¼¥Ó¡¼(15ÉÃÈÇ)¤¬¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Êü±Ç»þ´Ö¡§Ëè»þ4²ó(³Æ15ÉÃ)
¡¦24Ê¬15ÉÃ¡Á
¡¦38Ê¬15ÉÃ¡Á
¡¦47Ê¬30ÉÃ¡Á
¡¦57Ê¬15ÉÃ¡Á
¤Þ¤¿¡¢¡Öcomic¥¹¥Ô¥é¡×ÁÏ´©2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤â¤ªÆÀ¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Öcomic¥¹¥Ô¥éÁÏ´©2¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯11·î29Æü(ÅÚ)¡Á12·î12Æü(¶â)¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤Û¤«ÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤ä³ä°ú¤Ê¤É¤Î»Üºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
