É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ËÉÔËþ¤ÎÍýÍ³¡¡ÃËÀ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ë¡×¡¢½÷À¤Ï¡©¡Ú´ûº§¼Ô100¿ÍÄ´ºº¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î7³ä¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ç¤Ï4³ä¤¬¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞËþÂ¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÃË½÷ÊÌ¤Î¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ûº§¼Ô¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ø´ûº§¼Ô¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î20¡Á59ºÐ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤100¿Í¡ÊÃËÀ66¿Í¡¢½÷À34¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ê60¿Í¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤Èµá¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê38¿Í¡Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¡Ê29¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î69.7¡ó¤¬¡ÖÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À¤Ç¤Ï38.24¡ó¤¬¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¡×¡ÖÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤ß¤é¤ì¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔÃÍ¡¦²÷³ÚÅÙ¡¦ËþÂ´ð½à¤¬¡¢ÃË½÷¤Ç¿¿µÕ¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï50Âå¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ä»Ò°é¤ÆÂ´¶È¸å¤ÎºÆÀÜÂ³¥Ë¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¡ÈÀ¡É¤Î¼ÁÅªÊÑ²½¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞËþÂ¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤Èº£¸å¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÆÃ¤Ë¤É¤¦¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÊÃËÀ34.85¡ó¡¢½÷À38.24¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±34.85¡ó¡¢Æ±25.53¡ó¡Ë¡¢¡ÖÉâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤ËÁö¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±27.27¡ó¡¢Æ±17.65¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë40Âå¤Ç¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Îä¤á¤ë¡×¡Ê47.5¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤É¤¦¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤ÏÁ´À¤ÂåÃæºÇ¤âÄã¤¯¡¢¡È´Ø·¸¤Î´íµ¡´¶¡È¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£