テレビ業界で長寿番組の終了が相次いでいる。本日「くいしん坊！万才」が、今年でいうと「行列のできる法律相談所」や「ダウンタウンDX」（ともに日本テレビ系）といった人気番組が終了している。最近も「スーパー戦隊シリーズ」（2026年2月まで）、「アッコにおまかせ！」（2026年3月26日まで）の終了が立て続けに発表されるなど、長寿番組消滅の波は止まらない。

今回、「デイリー新潮」では30歳以上の男女300人に、「来年こそ終わってほしいご長寿番組」をテーマにアンケート調査を実施。対象は放送30年以上の番組とした。世代を超えて見られている番組の中で、不名誉な1位に選ばれてしまったのはどの番組だろうか。

11代目の「くいしん坊」を25年間務めた松岡、「アッコ」は40年で幕…

長寿番組の終了ラッシュ！ 視聴者の本音は……

10位に入ったのは「徹子の部屋」（テレビ朝日系）。今年、放送開始50周年、放送回数1万2000回以上ギネスにも認定された日本を代表する長寿トーク番組だ。司会の黒柳徹子によるゲストへの“無茶ぶり”はたびたび話題になるが、その自由奔放なスタイルが「目に余る」という声がチラホラ。

「徹子が自由すぎて、ゲストをないがしろにしている感じがする」（61歳・広島県・男性）

「お笑い芸人にはやたらと厳しい態度で面白さもない」（54歳・大阪府・女性）

また、92歳になる黒柳の年齢を慮って、「もうゆっくり休んで」（77歳・兵庫県・男性）というねぎらいの声も寄せられた。

8位は同率でふた番組。ひとつは、1989年から始まったダウンタウンの冠番組「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」（日本テレビ系）。

現在は、地上波の出演を控える松本人志不在のまま、浜田雅功らレギュラーメンバーを中心に企画が続けられている。しかしやはり、番組の顔である松本の不在は大きく影響しているようで……。

「ダウンタウンがトークしないから」（44歳・埼玉県・男性）

「松本さんが実質、引退状態なので」（62歳・徳島・男性）

また、企画自体に面白さが見いだせないという厳しい意見もあった。

「つまらない、興味がない」（83歳・東京都・女性）

出演者の顔ぶれを替えてリニューアルを図るも……

同じく8位は「サンデーモーニング」（TBS系）。1987年から放送が始まり、長らく関口宏が司会を務めてきたが、昨年から膳場貴子にバトンタッチ、番組の若返りを図った。

しかし、視聴者からは、番組のあり方に大きな疑問の声があがった。

「偏向報道が酷いので終わったほうが良い」（49歳・神奈川県・男性）

「内容が偏向していて中立性がないので」（63歳静岡県・男性）

7位は「新婚さんいらっしゃい！」（朝日放送）。新婚夫婦のさまざまなエピソードを楽しく語らう、視聴者参加型のトークバラエティー。1971年の放送開始から50年以上が経ち、3年前にはMCが藤井隆と井上咲楽に交代し、リニューアルを図った。

だが、それまで51年間司会を務めた桂文枝とアシスタントの山瀬まみのトーク力には一歩及ばないのか、厳しい意見が続出。

「進行役が変わってから面白さが減った」（53歳・東京都・男性）

さらに、

「マンネリ化して楽しめない」（36歳・埼玉県・女性）

「バカバカしい話が多すぎる」（71歳・神奈川県・男性）

など、番組内容がアップデートできていないことに対して、食傷気味の視聴者の様子が窺えた。

“内輪ノリ”や過剰な毒舌は時代にマッチせず

5位もふた番組。ひとつは「はじめてのおつかい」（日本テレビ系）。1991年から30年以上にわたって不定期で放送されているドキュメンタリータッチのバラエティー番組。幼い子どもが大人に頼らず奮闘するさまは、長年、多くの感動を与えてきた。

しかし、時代の流れとともに、視聴者の受け取り方も変わってきた。

「子どもを利用するのはよくない」（62歳・静岡県・男性）

「わざわざテレビでやる必要なし。一種の虐待に見える時もある」（75歳・大分県・女性）

特に目立ったのが子どもの安全を心配する声。

「危険だから。事故や犯罪が起こる前に辞めるべき番組だと思っています」（54歳・山形県・女性）

現代の社会状況に即したテーマの見直しが求められているのかもしれない。

同じく5位に、「FNS27時間テレビ」（フジテレビ系）がランクイン。日本テレビ系「24時間テレビ」のパロディとして1987年に始まったこの番組だが、今年は中居正広氏のトラブルによるスポンサー離れなどが影響し、放送が見送られた。

視聴者からは、27時間もの間、放送することへの疑問や、時代とのズレを指摘する声が。

「楽しいだけという時代は終わっている」（66歳・東京都・男性）

「長時間かけてバカ騒ぎする必要性が感じられないので」（52歳・神奈川県・男性）

また、「内輪だけのノリで視聴者は楽しめない気がします」（55歳・埼玉県・女性）など、“置いてけぼり感”を指摘する声も見受けられた。

4位は、来年の3月で終了することが発表された「アッコにおまかせ！」（TBS系）。この結果は、報じられた番組終了の理由をくしくも裏付ける形となった。

視聴者からのコメントは、40年におよぶ長年の司会者である和田アキ子への厳しい意見が目立った。

「アッコさんの失言っぽいのが気になっていたから。終わるとわかってホッとする感じ」（45歳・熊本県・女性）

「面白くもなく楽しくもない。和田アキ子の失言ばかりで、いらないと思う」（53歳・埼玉県・女性）

また、長寿番組に共通する問題として、新鮮味の欠如を指摘する声も多い。

「前は見ていたが、マンネリでもう飽きた。時代の変化にTBSと和田自身が気づいていない」（75歳・東京都・男性）

と、時代のニーズとのズレが視聴者離れにつながったことがうかがえる。

過剰な演出や偏向報道にNO！ トップ3はあの番組……

3位は「朝まで生テレビ！」（テレビ朝日系）で17票。放送開始は1987年で、現在はBSで放送されている討論番組。「司会者に問題あり」、という意見が圧倒的で、

「田原総一朗さんが老害過ぎて言っていることも滅茶苦茶で失言も多い。もう限界！」（51歳・福島県・男性）

「耄碌した田原総一朗が聞きづらく偏見が見ていられない」（63歳・岐阜県・男性）

という声であふれた。さらに、

「続いてほしいが、司会の田原総一朗がいなくなれば本当に素晴らしい！ 勉強になる討論番組」（70歳・兵庫県・女性）

と、番組のテーマや内容自体は評価する声も一定数あった。

2位は、大晦日の風物詩であり、国民的番組である「NHK紅白歌合戦」が19票を集めた。1953年から続く日本を代表する長寿番組でありながらも、視聴者からは「時代とのズレ」や「公平性への不信感」といった厳しい声が寄せられた。

「知らない人やグループが多いし、事務所のパワーバランスが見え隠れするのも不快」（53歳・神奈川県・男性）

「もう時代にそぐわない」（51歳・神奈川県・女性）

受信料を取られているからこそ、費用対効果に疑問を呈する声も。

「もう打ち切るべき。あんなのに金をかけるなら受信料の値下げに使え」（45歳・埼玉県・男性）

国民的歌手や万人受けのヒット曲が生まれにくい時代だからこそ、視聴者の多様化したニーズに応えることの難しさも浮き彫りに。

1位は「24時間テレビ『愛は地球を救う』」（日本テレビ系）で35票。1978年から始まった国民的チャリティ番組であるが、視聴者からは番組の信頼性や演出方法に対する厳しい意見が集中。

「募金の件で問題を起こしたにもかかわらず、詳しい説明もなく、未だに続けている厚顔無恥さ」（58歳・香川県・男性）

「最近はわざとらしい演出が目立ち、番組を継続させれば良いというような姿が見えて今は全く見ていない」（80歳・神奈川県・男性）

「寄付を募るのはいろんな方法はあると思うし、芸能人のマラソンは少なくとももういいんじゃないかと感じる」（74歳・大阪府・男性）

感動を誘うための演出が、むしろ反感を買うなど裏目に出ていることがうかがえる。

番組関係者にとっては耳の痛い結果となった今回のアンケート。長年にわたり愛されてきた番組であっても、社会の変化やコンプライアンス意識にズレがあれば、淘汰は避けられない。テレビの黄金期を支えてきた長寿番組の「大リストラ」は、今後も加速していきそうだ。

取材・文／天野那果

デイリー新潮編集部