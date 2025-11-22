インスタグラムで発表

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が日本時間22日、自身のインスタグラムのストーリー機能で、「大谷翔平ファミリー財団」の設立を発表した。さっそく“家族4ショット”をモチーフにしたロゴが話題になっている。

財団のロゴには妻・真美子さんと長女、愛犬・デコピンとみられるデザインが施されている。愛娘はまだ0歳だが、ロゴではイメージ図なのか成長した姿が描かれていた。

公式サイトでは、「私たちの使命は資金を提供することで健康的かつ幸せなコミュニティーを作り出し、子供たちが活動的であり続け、健全に暮らすことを促すことです。また、助けを必要とする動物の救助や保護、ケアを支援するプログラムです」と説明している。

突然の発表にネット上のファンも驚き。特に家族4ショットのロゴには様々な声が寄せられた。

「素敵なロゴだね」

「家族のロゴかわええな」

「娘ちゃんでかくない？笑」

「ロゴマークが正に大谷ファミリー！」

大谷は今季、レギュラーシーズンで自己最多55本塁打を放ち、投手としても復帰。ポストシーズンでもチームの2年連続ワールドシリーズ制覇に貢献し、3年連続4度目のMVPも受賞した。



（THE ANSWER編集部）