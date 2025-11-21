【漫画】″毒魔法”だけで生き残れーーシリーズ累計10万部突破『（毒殺された）世界無双の毒魔法使い』最新7巻刊行へ

『（毒殺された）世界無双の毒魔法使い』（原作：しんこせい／漫画：武者辰虎）最新7巻が2025年11月22日（土）に「マンガBANG！」及びAmazonにて発売。各電子書籍プラットフォームでも展開される。

『（毒殺された）世界無双の毒魔法使い』はシリーズ累計発行部数10万部を突破した異世界ファンタジー作品。異世界を舞台に「毒魔法」という唯一無二の能力を得た主人公・ロンドが成長していく姿が描かれる。

SNSではファンタジー作品ファンなどから「毒魔法という設定が他作品と一線を画している」「異世界の広がりが丁寧で読み応えがある」「ロンドの成長が感動的」「アニメ化して映像で見たい世界観」という声が寄せられているという本作。異世界を舞台に「冒険×成長×魔法×世界の謎」が乗算された物語が展開される。

最新7巻では、ロンドが生きる異世界の歴史や魔法体系が深く掘り下げられ「毒魔法」の起源と意味がついに明かされる。異世界の王国を揺るがす陰謀、古代に封印された毒の魔力。魔族・エルフ・貴族の三勢力が交錯、ロンドの出生と“異端の力”の秘密などーー。作品世界の真実に迫る展開が待ち受けている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）