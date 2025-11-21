『それスノ』2時間SPで“リニア中央新幹線”立入禁止エリアにバラエティ番組初潜入！「未成年の主張」第4弾も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TBSで毎週金曜よるに放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。11月21日19時からの2時間スペシャルは、スタジオゲストに北川景子、紗栄子を迎え「立入禁止企画」「未成年の主張」の2本立てで届ける。

■阿部亮平、ROLAND、佐藤大空が国家的プロジェクトの知られざる裏側をレポート

阿部亮平とROLANDが、一般人は踏み入ることができない立入禁止エリアへ潜入する人気企画の第6弾。前回は東海道新幹線の秘密基地・JR東海の立入禁止エリアに潜入したが、今回は国家的プロジェクト“リニア中央新幹線”の裏側に『それスノ』がバラエティ番組として初潜入。阿部、ROLANDに加え、前回に引き続き新幹線が大好きだという天才子役・佐藤大空が参戦する。

JR東海全面協力のもとロケを敢行し、「未来の道」「最先端マシン」「極秘新駅」「新型車両」など、超貴重なエリアへ潜入することに成功。

さらに、今年夏に完成したばかりの新型車両に、バラエティ番組としては初めて乗車させてもらうことに。時速500キロ超の未知の世界に3人は大興奮。 新時代の幕開けとなる“リニア中央新幹線”の知られざる裏側は必見だ。

スタジオでは、本企画で恒例となったムチャぶりの“即興名言”にSnow Manが挑戦する。また『それスノ』初登場となる北川と共演経験のある阿部、佐久間大介とのスタジオトークにも注目。北川は阿部を○○と呼んでいる!? など、意外なエピソードも飛び出す。

■深澤辰哉＆渡辺翔太が高校生と「カリスマックス」

それスノ版「未成年の主張」第4弾。今回は深澤辰哉と渡辺翔太が千葉県の木更津総合高等学校へ。ロケ当日はあいにくの雨天ということもあり、企画史上初となる体育館で開催となった。

2,000人超の生徒が集まった熱気に満ちあふれた体育館では、令和の高校生ならではの主張や愛の告白が続々と登場。さらに、深澤と渡辺がバックダンサーとなり、Snow Manの「カリスマックス」を踊る場面も。

恒例となった「成年の主張」には、紅白アーティストから人気アイドルらが緊急参戦。本企画に“皆勤賞”で参加している紗栄子を驚かせた主張とは？

『それSnow Manにやらせて下さいSP』は、11月21日19時から放送。

■番組情報

TBS『それSnow Manにやらせて下さいSP』

11/21（金）19:00～20:55

出演者：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

スタジオゲスト：北川景子、紗栄子

VTRゲスト：ROLAND、佐藤大空

