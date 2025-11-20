【美容外科医が分析】高市早苗氏が「可愛くなった」2つの理由
美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【内閣総理大臣】高市早苗はなぜ短期間で急激に可愛くなったのか？」と題した動画を公開。高市早苗氏の容姿が短期間で変化した理由を、専門家の視点から分析した。
高須氏は冒頭、総裁選の頃から高市氏が「明らかに可愛くなっている」「可愛らしくなっている」と断言。その変化の要因として、まず「メイク」を挙げる。特に眉毛について、以前は「濃い黒でくっきり描いていた」ため「気合が入りすぎていた」きつい印象だったと指摘。現在は薄い色でぼかすようにふんわりと描くスタイルに変わり、「一気に柔らかい印象になった」と解説した。
さらに、口紅も以前の鮮やかな赤い色から、ナチュラルで薄いピンク系の色に変化した点を指摘。高市氏の肌が白いため、かつての濃い眉毛と口紅はコントラストが強すぎたが、現在のメイクは全体の印象を和らげていると分析した。
もう一つの大きな要因として挙げたのが「表情」である。高須氏は、最近の高市氏について「すごく笑顔が増えた」と述べ、真剣な場面と柔和な場面での表情の使い分け、すなわち「メリハリがすごいできた」と評価する。高須氏は、これらの変化は「保守」という思想が持つ「きつい」「怖い」というイメージを払拭し、より広い層からの支持を得るための戦略ではないかと推察。「素直にアドバイスを取り入れて、柔らかいメイクになり、すごく進化した」と結論づけた。
