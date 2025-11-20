ウェブサービスが落ちていないか、問題が発生していないかをチェックできるサイトとして有名な「DownDetector」がそもそもアクセス可能な状態なのかどうかをチェックするサイトが「DownDetector's Down Detector」です。

DownDetector’s Down Detector

https://downdetectorsdowndetector.com/

「DownDetector's Down Detector」はとてもシンプルな構成で、アクセスすると中央に「DownDetector」の3つのリージョンにアクセスした結果が表示されています。記事を作成した11月20日13時前の時点ではイギリス・ロンドン、ニュージーランド・オークランド、アメリカ・ニューヨークのいずれのリージョンも問題なくアクセス可能となっています。



実際にDownDetectorにアクセスするとこんな感じで、確かに問題なくサービスを提供中でした。

Downdetector

https://downdetector.com/



なお、2025年11月18日に発生したCloudflareの大規模障害発生時、筆者が確認したときはDownDetectorは問題なく利用可能でしたが、複数の読者からDownDetectorもダウンしていたタイミングがあったとの情報が寄せられているため、そういうタイミングならDownDetector's Down Detectorが役立つことになりそうです。

なお、このDownDetector's Down Detectorの死活を監視する「Downdetector's Downdetector's Downdetector」とさらにその死活を監視する「Downdetector's Downdetector's Downdetector's Downdetector」もあります。

Downdetector's Downdetector's Downdetector's Downdetector

https://downdetectorsdowndetectorsdowndetectorsdowndetector.com/