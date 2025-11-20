死活監視サイト「DownDetector」が落ちていないかを見張る「DownDetector’s Down Detector」
ウェブサービスが落ちていないか、問題が発生していないかをチェックできるサイトとして有名な「DownDetector」がそもそもアクセス可能な状態なのかどうかをチェックするサイトが「DownDetector's Down Detector」です。
DownDetector’s Down Detector
https://downdetectorsdowndetector.com/
実際にDownDetectorにアクセスするとこんな感じで、確かに問題なくサービスを提供中でした。
Downdetector
https://downdetector.com/
なお、2025年11月18日に発生したCloudflareの大規模障害発生時、筆者が確認したときはDownDetectorは問題なく利用可能でしたが、複数の読者からDownDetectorもダウンしていたタイミングがあったとの情報が寄せられているため、そういうタイミングならDownDetector's Down Detectorが役立つことになりそうです。
なお、このDownDetector's Down Detectorの死活を監視する「Downdetector's Downdetector's Downdetector」とさらにその死活を監視する「Downdetector's Downdetector's Downdetector's Downdetector」もあります。
Downdetector's Downdetector's Downdetector's Downdetector
https://downdetectorsdowndetectorsdowndetectorsdowndetector.com/