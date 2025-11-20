アップル（Apple）は、2025年の「App Store Awards」のファイナリスト45作品を発表した。iPhone、iPad、Macなど12のカテゴリーで優れたアプリとゲームが選ばれている。

iPhoneゲームに「ポケカ」、Macゲームに「アサクリ」「サイバーパンク」

今年のファイナリストは、合計12種類のカテゴリーから選出された。

「ベストiPhoneゲーム」のファイナリストには、ポケモンカードゲームアプリ「Pokémon TCG Pocket」、放置型アドベンチャー「カピバラGo!」、防衛ゲーム「Thronefall」の3作品が選ばれた。

ベストiPhoneゲーム

アプリ部門では、音楽制作プラットフォーム「BandLab」、筋力トレーニング支援の「LADDER」、タスク管理ツール「Tiimo」が名を連ねる。

ベストiPhoneアプリ

「ベストiPadゲーム」では、ミステリーアドベンチャー「DREDGE」、オープンワールド着せ替えゲーム「インフィニティニキ」、アクションゲーム「プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠」が選出された。

ベストiPadゲーム

「ベストMacゲーム」のファイナリストには、大型タイトルの「アサシン クリード シャドウズ」や「サイバーパンク2077 アルティメット」、アクションアドベンチャー「Neva」が含まれ、グラフィックや世界観の構築が高く評価された候補が並ぶ。

ベストMacゲーム

Vision Pro部門やカルチャーインパクトも

「Apple Vision Pro」向けのカテゴリーも設けられている。

アプリ部門ではライブ配信・ビデオ制作ツール「Camo Studio」、ゲーム部門ではパズルゲーム「ポルタヌビ：謎解き冒険」などがファイナリストとなった。

Apple Vision Proアプリ部門

Apple Vision Proゲーム部門

また、社会的・文化的な影響を与えた作品を選出する「カルチャーインパクト」カテゴリーでは、迷惑電話対策アプリ「Whoscall」、メンタルヘルスをテーマにした「A Space for the Unbound」など、多様な12作品がノミネートされている。

カルチャーインパクト