ÂçÃ«æÆÊ¿àÌÁÍ§á¥È¥é¥¦¥È¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒÊóÆ»¡¡Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡²«¶â¤Îà¥È¥é¥¦¥¿¥Ëá¥³¥ó¥ÓºÆ·ëÀ®¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¾ðÊó¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡×¤¬£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡Ë¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡²áµî£³ÅÙ£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥È¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤±¤¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤âº¸¥Ò¥¶¤Î¸Î¾ã¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ê¡¢£±£³£°»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£²ÎÒ¡¢£²£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£´ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Ï£³£¹ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥¿·´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£·ÀÌó¤Ï£±Ç¯¤À¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òÉ¬¤º¤·¤âÃÛ¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤Î¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤¿¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥È¥é¥¦¥È¤òÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤µ¤ËÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊä¥Á¡¼¥à¤Ë³Î¤«¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥È¥é¥¦¥È¤Î¼åÅÀ¤òÁ´¤Æ¹îÉþ¤Ç¤¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤È°ÜÀÒÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É£¶µåÃÄ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¤òºÆ¤ÓÆ±µï¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Äñ¹³¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥È¥é¥¦¥È¤ÎË¡³°¤ÊÇ¯Êð¤òÉéÃ´¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï°ìÂÎ¤¤¤¯¤Ä¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£Í£Ì£Â¤ÇºÇ¤â½¼¼Â¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥È¤¬¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤òÊü´þ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤òÃµ¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¾å°Ì¤«¤½¤ì¤Ë¶á¤¤½ç°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È²òÀâ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï³°Ìî¤ÎÊä¶¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¹¶·âÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ô¾¯¤Ê¤¤¼åÅÀ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥¦¥È¤¬ÂçÃ«¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¸å¤í¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¹½ÁÛ¤À¡£ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤â¤³¤ì¤Û¤ÉÌµËÅ¤Ê»Ù½Ð¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¾¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥¦¥È¤Î·ÀÌó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢³°Ìî¤Ç½½Ê¬¤ÊÂÑµ×À¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«»î¤»¤ëµåÃÄ¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¥È¥é¥¦¥È¤Ï£¶¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¡££²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã·è¾¡¤ÎÆüËÜÂÐÊÆ¹ñÀï¤ÇÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¤¬¥È¥é¥¦¥È¤ò»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼Î¤ÆÍ¥¾¡¤ÈÂÐÀï¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¦¥È¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥¦¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¡¢²¿¤è¤ê¤â¥ê¥ó¥°¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥¦¥È¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£