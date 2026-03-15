ローンデポ・パーク公式SNSが侍Jの戦いに感謝■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。目標だった大会連覇に届かず、8強止まりは第6回大会にして初の屈辱となった。それでも、開催地のローンデポ・パークは侍ジャパンの戦いに敬意を示した。先発の山本由伸投手がいきなり2球