（株）高木（横浜市）は５月１４日、横浜地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には野竹秀一弁護士（立川・及川・野竹法律事務所、同市中区本町１−３）が選任された。負債総額は債権者３８名に対して約１億２６００万円。屋根材・外壁材・防水シートなどの外装資材を主力としつつ、釘・ビスから工具類まで幅広く販売していた。また、これに付帯して建築板金工事なども請け負い、ピーク時の１９９２年８月期には売上高約