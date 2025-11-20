「客の相手が嫌でたまらなかったけど…」東京・湯島”個室マッサージ店”の12歳タイ人少女が明かしていた「働くしかなかった理由」

「祖父母や妹に会いたい」

1人の少女が東京・港区に建つ東京出入国在留管理局を訪れたのは今年9月16日のことだった。応対した職員に対し、少女はこんな言葉を口にした。

「タイに帰りたい。祖父母や妹に会いたい」

それは日本国内に蔓延る「人身売買」という巨大ヤミビジネスが明らかになった瞬間でもあった――。

11月4日、警視庁保安課は12歳のタイ国籍の少女を働かせたとしてマッサージ店経営者・細野正之容疑者（51歳）を労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕した。

「細野容疑者は東京・湯島のビルの一室でタイ古式マッサージ店『リラックスタイム』を経営。少女はその店のキャストとして働かされていました。同店はタイの古式マッサージ店を謡っていましたが、実際は１万円程度の裏オプションを頼めば性サービスを受けられる、いわゆる違法風俗店だったとみられており、人身売買に関わったブローカーや組織を含め、警視庁が捜査を進めています」（全国紙社会部記者）

タイの田舎町で暮らしていた少女が母親に連れられ、日本を訪れたのは今年６月の出来事だった。捜査関係者が語る。

「射精させたら終わり」

「少女はタイ北部にあるペッチャブーン県と呼ばれる村の出身。タイでは妹とともに祖父母の家で暮らし、地元の中学校に通っていた。父親はすでに亡くなっており、祖父母も体調を理由に仕事に就けず、一家は日本、台湾などに出稼ぎする母の送金で生計を立てていたそうだ。少女はタイに帰ってきた母に『日本で仕事をする』と言われ、15日間の短期ビザで来日。そこで母親から紹介されたのが『リラックスタイム』だった」

当初、少女は自身の仕事内容について知らされておらず、店に到着後、母から初めて「あなたはここに残って働いて。男性客を射精させたら終わりだから」と告げられた。

「その後、少女は店の台所で寝泊まりさせられながら、キャストとして勤務。約1ヵ月間でおよそ60人もの客の相手をさせられ、売上は約62万円にのぼっている。金銭の半額は細野容疑者を通して、母親の知人の口座に振り込まれていた。少女は食費が必要になると母親に連絡し、細野容疑者から小遣いを受け取り、飢えを凌ぐ生活だった。母親が少女の元に訪れたのは１度だけで、翌月には『迎えに来るまで働いて残っていて』と伝え、娘を残して日本を出国している。

結局、少女は７月末に店から脱走。在留資格がなく、逮捕のリスクも感じていたそうだが、故郷恋しさに自らの足で入管へと向かい、事件が発覚した。保護された際、少女は『客の相手が嫌でたまらなかったが、自分が働かなければ故郷の祖父母や妹が生活できないと思い、仕方なくやっていた』と説明している。彼女の心中を思えば、言葉が出ない」（前出・警視庁関係者）

母親は出稼ぎ先で逮捕

事態を重く見たタイ国家警察は幹部を日本に送り、警視庁や警察庁の担当者らと協議を行ったうえ現場となったマッサージ店のあったビルを視察。また警視庁は少女の母親に対して、児童福祉法違反の容疑で逮捕状を請求したが、台湾の管理局によれば、母親は10月半ば、出稼ぎ先であった台湾で売春に関わった容疑で逮捕されており、現在は入管施設に収容中だという。

一方、現場となったマッサージ店の管理を任されていたのが今回逮捕された細野容疑者だった。男は一体、なぜ未成年の人身売買に身を染めるようになったのか。

後編記事『「12歳タイ人少女を働かせて逮捕された51歳男…「アパート暮らしの清掃員」が「違法個室マッサージ店経営者」になるまで」』では幼少時代は東京・調布のお坊ちゃんだったという細野容疑者の「鬼畜の履歴書」を詳しく報じる。

【つづきを読む】12歳タイ人少女を働かせて逮捕された51歳男…「アパート暮らしの清掃員」が「違法個室マッサージ店経営者」になるまで